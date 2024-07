Por que ele fez isso? Homem atira em clientes de pizzaria

Muitas pessoas têm pouco tempo para preparar suas refeições; além disso, há pessoas que desejam comer algo diferente do que poderiam preparar, talvez por isso há um grande número de clientes que vão a restaurantes para saborear seus pratos, mas o que é o pior que poderia acontecer?

Para responder à pergunta feita anteriormente, nas últimas horas começou a se popularizar, através do X, o momento em que um indivíduo armado entrou em uma pizzaria e disparou uma espingarda várias vezes. No vídeo dos acontecimentos, obtido por uma câmera de segurança instalada no interior do estabelecimento, pode-se ver como o agressor entrou e agrediu três pessoas que estavam comendo no local.

Os jovens envolvidos correram para dentro da cozinha para evitar que o agressor acabasse com suas vidas. De acordo com diversas fontes, o confronto ocorreu na Espanha, no entanto, o vídeo já deu a volta ao mundo na rede social de Elon Musk.

Identificam as pessoas feridas

De acordo com os meios citados anteriormente, “um jovem de 21 anos ficou ferido na noite passada após receber um tiro nas costas dentro de uma pizzaria no distrito de Arganzuela, em Madrid. O incidente ocorreu por volta das 23:00 desta terça-feira (2 de julho) em um estabelecimento e está sendo investigado pela Brigada Provincial de Informação (BPI) devido à hipótese de um conflito entre gangues juvenis, conforme informado pelo Emergências Madrid”.

Testemunhas do incidente relataram que o agressor disparou pelo menos três vezes antes de fugir do local. As autoridades iniciaram uma busca para localizar o suspeito e a arma utilizada. A BPI, especializada em conflitos entre gangues juvenis, está encarregada da investigação”, concluiu o veículo de comunicação.