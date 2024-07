Um homem diz ter filmado um viajante do tempo e afirma ter provas

Ao longo da história, surgiram numerosos casos de pessoas que afirmam ser viajantes do tempo. Alguns desses casos são mais conhecidos que outros, e a evidência que os respalda varia consideravelmente. Provavelmente, o mais popular e icônico de todos seja o de John Titor, um usuário que apareceu em vários fóruns de internet no final do ano 2000, afirmando ser um viajante do tempo proveniente do ano 2036.

ANÚNCIO

O rapaz fez uma série de previsões - que obviamente falharam -, incluindo uma suposta guerra civil nos Estados Unidos a partir de 2004, que se transformaria em uma guerra nuclear global. Claro que muitos acreditavam em suas histórias, enquanto outros o consideravam uma fraude.

Outros exemplos de ‘viajantes do tempo’ são Andrew Carl Sinclair, que afirmou ter viajado no tempo através de um portal na floresta quando era criança; John Reeves, um soldado da Guerra Civil Americana que foi encontrado inconsciente e afirmou vir de um século no futuro; ou Al Bielek, que afirmou em 2009 ter viajado para Roswell, Novo México, em 1947 para recuperar um OVNI caído.

Claro que a maioria desses casos não tem nenhuma evidência crível que respalde suas afirmações.

Um homem diz que capturou a imagem de um viajante do tempo

No entanto, agora um vídeo publicado no TikTok causou grande agitação nas redes sociais, pois mostra o que alguns afirmam poder ser evidência de um viajante do tempo. O vídeo, gravado por Alec Schaal em sua casa na Flórida, Estados Unidos, mostra um homem desconhecido entrando em sua propriedade e depois saindo do mesmo lugar, mas com uma aparência muito mais velha.

As câmeras de segurança de Alec capturaram um homem de meia-idade entrando em seu galpão. Alarmado com a presença do intruso, ele ligou para a polícia, mas quando chegaram, não encontraram ninguém. No entanto, ao revisar as gravações do dia seguinte, ele se deparou com uma imagem ainda mais desconcertante: a mesma pessoa, agora com uma aparência muito mais idosa, saindo do galpão.

Diante da evidência, Alec não hesitou em compartilhar o vídeo no TikTok, onde rapidamente se tornou viral. No vídeo, Alec especula sobre a possibilidade de ser um viajante do tempo, pois ambos os homens têm uma semelhança familiar. No entanto, outros usuários da rede social mostram-se mais céticos, sugerindo que poderia ser um parente do homem que vive perto ou até mesmo uma montagem.

ANÚNCIO

Alec declarou que não se trata de nenhuma piada e que está determinado a chegar ao fundo da questão. Nos próximos dias, planeia revisar sua propriedade em busca de possíveis túneis ou passagens ocultas que possam explicar a misteriosa aparição do homem.

O vídeo de Alec Schaal reacendeu o debate sobre a possibilidade de viajar no tempo. Embora não haja evidências científicas que respaldem a existência de viajantes do tempo, esse tipo de casos inexplicáveis continuam a intrigar e gerar todo tipo de especulações.