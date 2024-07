O novo visual do carro de corrida da Williams para celebrar o Gran Prix do Reino Unido

Com uma decoração dedicada ao seu prêmio em casa, a equipe britânica deu uma nova aparência ao seu monoposto, o FW46

Os motores estão sendo aquecidos para o Gran Prix Britânico e, para celebrar, a equipe Williams se “vestiu” para a ocasião especial. Com uma decoração dedicada ao seu prêmio em casa, a equipe britânica deu uma nova aparência ao seu carro de corrida, o FW46.

O chefe da equipe, James Vowles, explicou: “Silverstone é sempre um dos pontos altos do ano. Estou feliz por podermos agradecer à nossa equipe durante todas as festividades que cercam nossa corrida em casa. A Williams está passando por uma grande transformação para que possamos voltar a liderar. Nossa equipe e nossa cultura são a chave desse sucesso. É preciso muito de cada indivíduo na fábrica e na pista para competir na Fórmula 1, e fiquei especialmente impressionado com a resiliência que demonstramos este ano quando estivemos sob pressão”.

Como é o visual da Williams para o Gran Prix da Grã-Bretanha?

Para Silverstone, os carros de Alexander Albon e Logan Sargeant exibirão a emblemática Union Jack, a bandeira britânica, durante todo o evento. A Williams já havia utilizado essa bandeira em versão monocromática para celebrar seus 800 gran prix na Fórmula 1 em Silverstone 2023, mas desta vez é mais imponente e principalmente colorida, se estendendo até o cockpit. Além disso, essa bandeira da Grã-Bretanha incorpora os 1005 nomes dos membros que atualmente compõem a equipe Williams.

O resto da carroceria da Williams permanece idêntico, e com essa combinação de novidade e sua decoração habitual, eles tentarão voltar aos pontos, algo que não conseguem desde maio, no GP de Mônaco.

Alexander Albon falou sobre o belo gesto da equipe para celebrar a corrida local: "Estou ansioso para chegar à Inglaterra para a corrida em casa da equipe. Não apenas pelos fãs, mas porque Silverstone é o verdadeiro significado das corridas para mim. Foi lá que me apaixonei por este esporte. É uma das corridas mais bonitas da temporada, com fãs apaixonados de todo o mundo. É o lugar perfeito para celebrar um ótimo trabalho em equipe".

Outra notícia relevante para este fim de semana é que o argentino Franco Colapinto, membro da Academia de Pilotos da Williams Racing, estará pilotando o carro do americano Logan Sargeant durante a primeira sessão de treinos livres, nesta sexta-feira, 5 de julho.