Mulher desaparece e é encontrada por marido dentro de cobra píton de 9 metros na Indonésia

Uma mulher que desapareceu após sair para comprar remédio para o filho, foi encontrada morta dentro de uma cobra píton de nove metros, na vila de Siteba, província de Sulawesi do Sul, na Indonésia. A informações são da Agence France-Presse (AFP).

Siriati, de 36 anos, foi encontrada pelo marido nesta quarta-feira (3). Ela havia saído de casa na manhã da última terça-feira (2) para buscar remédio para o filho, que estava doente, e não voltou.

O homem encontrou os sapatos e as calças da mulher há 500 metros de sua casa, localizada na aldeia de Siteba.

“Pouco depois, avistou uma serpente, a uma dezena de metros do caminho. A serpente ainda estava viva”, disse o chefe da polícia local, Idul, à AFP.

Ao notar o grande volume no ventre da cobra, o marido então pediu ajuda dos vizinhos para abrir o estômago do réptil. Lá estava o corpo da mulher, segundo Iyang, responsável da aldeia.

Segundo caso em um mês

Mesmo sendo algo incomum na região, existem alguns relatos de pessoas sendo mortas e engolidas por cobras pítons. No início de junho. Uma mulher desaparecida foi encontrada morta dentro de uma píton de cinco metros.

De acordo com os meios de comunicação locais, o marido de Farida, de 45 anos, juntamente com vizinhos da aldeia de Kalempang, a encontraram a vítima dentro do animal, que media cinco metros.

O desaparecimento de Farida mobilizou sua família e a comunidade em uma intensa busca. E bem, após horas e horas percorrendo a área, encontraram uma píton com uma protuberância anormal em seu abdômen.

Ao suspeitar que algo terrível havia acontecido, capturaram a cobra e, ao abri-la, descobriram o corpo intacto da mulher dentro dela, até mesmo com suas roupas.