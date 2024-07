Conheça a heroína de quatro patas que detecta vazamentos em Santiago, no Chile

Em Santiago, Chile, uma cadela chamada Suki usa seu olfato apurado para detectar vazamentos de água subterrâneos. Durante uma patrulha, o Braco Alemão de pelo duro, fareja cloro e flúor presentes na água potável para identificar vazamentos. Treinada pela empresa Aguas Andinas, Suki tem desempenhado um papel vital na conservação de água, crucial para uma cidade afetada por seca há 15 anos.

Um olfato poderoso

A cadela trabalha com seu treinador e uma equipe para localizar vazamentos. Ao encontrar um cano quebrado, ela é recompensada com uma bola. Seu olfato é tão preciso que rivaliza com sensores tecnológicos, ajudando a economizar 1,3 bilhão de litros de água e beneficiando milhares de habitantes. Desde que começou a atuar em 2023, Suki já percorreu mais de 500 quilômetros, encontrando mais de 1.000 vazamentos.

Importância da raça

A raça, conhecida por suas habilidades de rastreamento, tem uma longa história de detecção de odores, incluindo trufas na Europa. A eficiência de Suki destaca a importância de cães geneticamente predispostos para tais tarefas. Sua contribuição é reconhecida em estudos e práticas globais, com cães semelhantes trabalhando em países como Austrália, Reino Unido e Estados Unidos.

Impacto e futuro

No Chile, o sucesso de Suki inspirou a preparação de outros seis cães da mesma raça para o projeto. Este avanço representa uma inovação significativa na gestão de recursos hídricos, essencial para enfrentar as condições de seca prolongada que afetam Santiago.

