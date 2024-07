41% dos democratas querem mudar Biden como candidato

O apoio do atual presidente dos EUA, Joe Biden, foi abalado por seu desempenho vacilante no debate da semana passada, de acordo com uma pesquisa exclusiva do USA TODAY/Suffolk University, alimentando um debate sobre se ele deveria continuar com sua atual candidatura.

ANÚNCIO

Mais de 4 em cada 10 democratas, 41%, disseram que o Partido Democrata deveria substituir Biden como seu candidato presidencial. Isso inclui 37% dos que dizem que planejam votar nele. "Não há dúvida de que o debate causou uma comoção no cenário político", disse David Paleologos, diretor do Centro de Pesquisa Política de Suffolk. "Os democratas na pesquisa estão oferecendo um amor duro ao presidente Biden ao dizerem: 'Ele nos serviu bem, mas tente se ver na quinta-feira à noite através dos nossos olhos. Mantenha a cabeça erguida, é hora de ir embora'".

Pesquisa

A pesquisa encontrou uma ampla insatisfação com os dois candidatos dos principais partidos, mas a base do republicano Donald Trump continua sólida apesar das críticas sobre sua veracidade no debate. Apenas 14% dos republicanos e 12% dos apoiadores de Trump disseram que o Partido Republicano deveria substituí-lo em sua chapa.

A pesquisa, realizada com mil eleitores registrados por telefone fixo e móvel de sexta a domingo, tem uma margem de erro de cerca de 3,1 pontos percentuais.

Não há debate

A pesquisa não deixou dúvidas sobre qual candidato "ganhou" o debate. Em uma proporção de quase 5 para 1 (50% contra 11%), os entrevistados disseram que Trump venceu Biden. Apenas 28% dos apoiadores de Biden disseram que seu candidato venceu, em comparação com 86% dos apoiadores de Trump que disseram que seu candidato venceu.

A campanha de Biden tem tentado acalmar a tempestade política desencadeada pelo desempenho errático do presidente de 81 anos, que às vezes parecia perder o fio de seus pensamentos. Seus assessores afirmam que os fundamentos de uma campanha disputada não mudaram e que ele já começou a abordar as preocupações sobre sua idade e energia em aparições em um comício e eventos de angariação de fundos desde o debate.

Resultados da pesquisa

Os resultados da pesquisa deixam claro que essas preocupações são importantes. Quando lhes foi feita uma pergunta aberta sobre por que acreditavam que um ou outro candidato havia prevalecido, a maioria citou a força ou a fraqueza de sua agudeza mental.

ANÚNCIO

Aqueles que expressaram preocupação com Biden usaram palavras como “confuso” e “incoerente”. Na sua maioria, disseram que Trump havia vencido.

Outros usaram palavras como "coerente/articulado" e "consciente/presente" como razão para apoiar o ex-presidente de 78 anos. Entre aqueles que disseram que Biden venceu, as principais razões citadas não se centraram em seu desempenho, mas sim em seu caráter, dizendo que ele era "verdadeiro/honesto" e que Trump havia "mentido" em suas respostas.

Um desejo por candidatos diferentes

A maioria dos americanos entrevistados disse que gostaria de ter diferentes opções na cédula para ambos os partidos. Em geral, 54% dos entrevistados, em comparação com 37%, acreditam que Biden deveria ser substituído como candidato. Quase a mesma quantidade pensou o mesmo sobre Trump, com 51% contra 46%. No entanto, a composição partidária dessa insatisfação é diferente e destaca as divisões entre os democratas e a unidade dos republicanos.

Sessenta e quatro por cento quer que Biden seja substituído na cédula, 63 por cento quer que Trump seja substituído. Quando perguntados sobre o impacto do debate, 26% dos independentes disseram que os tornava mais propensos a apoiar Trump, 9% a Biden e 17% disse que os tornava mais propensos a votar em um candidato de um terceiro partido.