Quem é Mario Balotelli? O jogador de futebol que foi flagrado bêbado nas ruas da Itália

Mario Balotelli é um jogador italiano de 33 anos que fez parte da Seleção Italiana, destacando-se como uma das principais figuras na Eurocopa 2012, onde a Azzurra perdeu a final para a Espanha por 4-0.

O atacante italiano, considerado uma lenda no futebol, estreou profissionalmente aos 15 anos. No ano seguinte, foi contratado pela Inter de Milão com o maior contrato juvenil permitido.

Aos 17 anos, estreou na Serie A com a equipe principal, destacando-se com várias atuações excepcionais. Em 2010, deixou o clube nerazzurri devido a conflitos com José Mourinho, passando a integrar o AC Milan.

Durante a década seguinte, Balotelli se destacou na Premier League com equipes como o Manchester City e o Liverpool, até seu retorno ao AC Milan. Durante esse tempo, ele se envolveu em várias polêmicas que obscureceram sua carreira. Ele também jogou em equipes francesas e italianas depois disso, sem grandes conquistas importantes.

Por que Balotelli se tornou viral?

No último domingo, 29 de junho, seu nome voltou a ser comentado devido à derrota de seu país na Eurocopa, tornando-se viral nas redes sociais um vídeo em que aparentemente estava embriagado em via pública, sendo ajudado por outras pessoas.

De acordo com vários relatos, Balotelli estava em Lignano Sabbiadoro durante o jogo entre Suíça e Itália, mas não conseguiu dar uma boa imagem ao cair no chão e precisar de ajuda para se levantar.

No vídeo compartilhado pela conta X @InstantFoot, pode-se ver Mario Balotelli sendo ajudado por um pedestre, que tentou ajudá-lo a se levantar, mas foi empurrado ao chão no processo. Finalmente, o jogador italiano foi ajudado a se levantar.

Atualmente, Balotelli não tem clube, pois o seu contrato com o Adana Demirspor da Turquia não foi renovado. Atualmente, ele está disponível como agente livre com um valor de mercado de 650 mil euros.