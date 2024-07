Com sonho de ser padre, jovem ergue capela no quintal de casa

Desde criança, Lucas Gordia Andrade, de 17 anos, de São João do Triunfo, Paraná, sonhava em ser padre. Com apoio dos pais, ele construiu uma capela em estilo neogótico no terreno da casa da família. A capela, chamada Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora da Conceição, tem mais de oito metros de altura, cinco metros de comprimento e 2,5 metros de largura, sendo aberta à comunidade local.

O sonho de ser padre e ter uma igreja

Lucas sempre demonstrou interesse pela vida religiosa. Ainda bebê, ele já brincava de celebrar missas. A vocação se intensificou ao longo dos anos, culminando na construção da capela, iniciada quando ele tinha 13 anos. A família, católica devota, participou ativamente do projeto, que também contou com a ajuda de amigos e vizinhos, resultando em um custo de cerca de R$ 30 mil.

Foto: G1/ Arquivo pessoal

A capela foi inspirada no estilo neogótico, com torres pontiagudas, portas grandes e vitrais. Mesmo antes de sua conclusão, a primeira celebração foi realizada para a família. Desde então, a capela tem sido um espaço para novenas e celebrações, com uma inauguração oficial em outubro de 2023.

O caminho para o seminário

Em 2024, Lucas ingressou no Seminário Propedêutico São João Paulo II, em União da Vitória, onde estuda em regime de internato. Durante sua ausência, os pais de Lucas cuidam da capela. A construção não exigiu aprovação de projetos ou alvarás devido à localização rural, conforme o Código de Obras do município.

A determinação e a fé de Lucas são exemplares. Ele recebeu doações de materiais, como tábuas de cedro para o altar, e a ajuda de pedreiros que seguiram suas instruções para garantir que a capela se tornasse realidade. A construção deste espaço de fé reflete o compromisso de Lucas com sua vocação religiosa e a importância do apoio familiar e comunitário.

