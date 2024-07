Após cuidar de 40 filhos, mãe solo se aposenta aos 88 anos

Emma Patterson, uma mulher de 88 anos de Montgomery, Alabama, recentemente se aposentou após criar 40 filhos como mãe solo. Conhecida por sua dedicação e amor, Emma abriu sua casa para meninos e meninas sem lar, chegando a acolher até 10 crianças ao mesmo tempo. Sua incrível trajetória foi celebrada com uma festa de homenagem, reconhecendo suas “notáveis contribuições” à comunidade.

Uma vida dedicada ao cuidado e amor

Ao longo de décadas, Emma dedicou sua vida a formar e educar essas crianças, muitas das quais se tornaram adultos exemplares. Cercada por filhos, netos e bisnetos, ela expressou seu orgulho e felicidade pelas conquistas de cada um. “Estou muito orgulhosa de todas as crianças porque todas elas se tornaram seres humanos maravilhosos”, disse Emma em entrevista à ABC News.

A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e admiradores, todos reunidos para celebrar a vida e o trabalho de Emma. Ela recebeu um prêmio das mãos do executivo do condado de Montgomery, Marc Elrich, que destacou sua dedicação e o impacto positivo que teve na comunidade. Elrich elogiou Emma por sua capacidade de inspirar outras pessoas a ajudar crianças e famílias vulneráveis.

Emma, com um sorriso radiante, agradeceu pelo reconhecimento e pela oportunidade de ter feito a diferença na vida de tantas crianças. A história dela é um testemunho poderoso de amor e dedicação, e serve como um exemplo inspirador para todos.