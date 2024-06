Homem se joga no mar para não pagar a conta em restaurante no Chile

Em uma noite louca no Chile teve um homem, que após fugir de um restaurante sem pagar a conta, pulou no mar e teve que ser resgatado por funcionários da Marinha...e depois foi detido pela Polícia.

E tudo, como era de se esperar, foi registrado e os vídeos começaram a circular nas redes sociais, onde se ouvia o homem, que estava nu, pedindo uma ambulância.

O comandante da Carabineros, Raúl Soto,, comissário da Quarta Comissaria de Cavancha, disse ao ‘SoyIquique’ que os acontecimentos ocorreram na noite de quarta-feira, “quando recebemos uma ligação no telefone celular do quadrante, ligaram de um local comercial, um restaurante da área sul e indicaram que uma pessoa teria consumido alimentos no local e não pagou a conta, além de ameaçar os garçons, então a equipe do quadrante foi ao local e o homem fugiu para a praia e se jogou no mar, foi coordenado com o pessoal da Marinha para resgatá-lo e tirá-lo do mar”.

O mesmo oficial de polícia indicou que o sujeito "estava muito agressivo e foi levado para a Delegacia, o Ministério Público foi informado e determinou que ele fosse levado para uma audiência de custódia por crime de estelionato".

De acordo com a fonte citada, o homem chileno identificado pelas iniciais J.M.S.C. foi formalizado pelos crimes de estelionato, ultraje público ao pudor, danos, ameaças simples e ameaças à polícia.

A delegada local, María Alejandra Jorquera, indicou que “um acusado de cerca de 50 anos de idade, de nacionalidade chilena, foi colocado à disposição do tribunal, sendo formalizado pelos crimes de estelionato, ameaças simples e ameaças a policiais em exercício, danos e também crimes de atentado ao pudor, depois que o acusado foi a um restaurante na cidade de Iquique, setor sul, no Chile, e, após se recusar a pagar a conta, ameaçou de morte o dono, que chamou a polícia e, ao ver a presença policial, fugiu do local sem pagar a conta”.