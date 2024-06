Homem chora e se ajoelha quando a polícia o capturou em um prostíbulo com menores de idade

Agentes da Polícia Nacional prenderam um homem que seria um suposto ‘cafetão’, que tinha um estabelecimento onde explorava sexualmente crianças na Colômbia.

Parece que o homem enganava suas vítimas com ofertas de emprego falsas. No momento da captura, o homem começou a chorar e implorou aos policiais que não o levassem algemado do local, mas não parou por aí, pois chegou a ajoelhar-se e jogar-se no chão para que as autoridades nem sequer o prendessem.

De acordo com a investigação, o sujeito contatava os menores de idade através das redes sociais. No local, que funcionava como prostíbulo, foram encontradas três meninas que teriam sido ameaçadas e teriam chegado até lá enganadas por duas mulheres.

“Devido a informações de cidadãos, foi possível localizar três menores do sexo feminino, com idades de 14, 15 e 16 anos, que haviam sido levadas de suas casas por meio de uma oferta de emprego falsa”, disse a investigação local.

A Procuradoria-Geral da Nação imputou o crime de proxenetismo em conexão com tráfico de pessoas ao homem identificado como Alias Pipe, de 57 anos de idade. “Os direitos das menores foram restabelecidos através da comissaria da família. Foi aplicada uma medida corretiva de suspensão temporária da atividade ao estabelecimento público”.

Um cafetão enganava mulheres para levá-las até a China e explorá-las sexualmente

Um caso semelhante ocorreu na Colômbia também, onde uma mulher de 34 anos foi presa por enganar pessoas e levá-las para a China para explorá-las sexualmente.

Esta mulher tinha uma notificação azul da Interpol, indicou a polícia local, por crimes de associação criminosa e tráfico de pessoas transnacional.