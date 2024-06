Mulher esfaqueia o marido dentro de uma lanchonete na Cidade do México

A Cidade do México é a maior metrópole de todo o território mexicano. Para preservar a segurança entre os cidadãos, a Secretaria de Segurança Cidadã conta com um grande número de agentes que atendem a diversos chamados de socorro; como o que dois oficiais presenciaram dentro de uma taqueria localizada na delegação Magdalena Contreras, onde uma mulher esfaqueou seu namorado.

ANÚNCIO

Na gravação, com apenas 20 segundos de duração, podemos ver como a envolvida começou a andar pelo local. Apesar de dois oficiais estarem presentes no estabelecimento, a agressora se aproximou de uma mesa, pegou um objeto semelhante a uma faca e começou a agredir seu parceiro.

A vítima, identificada como o vendedor de tacos do local, foi socorrida por um policial. Após testemunhar o ataque, os oficiais prenderam a mulher e a levaram para o ministério público, onde a autoridade competente irá determinar as acusações a enfrentar.

Qual é a pena por tentativa de homicídio no México?

De acordo com vários portais especializados no assunto penal, “Uma pessoa acusada de tentativa de homicídio enfrentaria uma pena de entre 5 e 10 anos de prisão, se for reduzida em um grau, ou entre 2 anos e meio e 5 anos, se a redução for de dois graus”.

Além disso, "Para o responsável por qualquer homicídio, será imposta uma pena de doze a vinte e quatro anos de prisão. Se o homicídio for cometido em briga, o autor será condenado a quatro a doze anos de prisão".

O fato foi divulgado pelo comunicador Antonio Nieto, que o postou no X, e já conta com mais de três milhões de visualizações no portal de Elon Musk: “O polícia deveria ter cumprido o seu dever e sacado a sua arma para deter a mulher homicida antes que ela atacasse”, “O polícia teria disparado uns tiros nela” ou “Essa mulher tem coragem”.