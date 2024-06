Vendem metro quadrado no céu por US$250 através de aplicativo

Através das redes sociais, soube-se que uma igreja cristã localizada no México estaria comercializando terrenos no céu através de um aplicativo onde estaria cobrando US$250 por metro quadrado, o que gerou uma forte polêmica.

De acordo com a conta anterior do Twitter de Rick Calleti, a Igreja do Fim dos Tempos estaria comercializando terrenos celestiais.

A igreja está vendendo “terrenos no céu”

A publicação que já se tornou viral indica que a igreja teve um encontro com Deus e que Ele autorizou a venda de US$100 por metro quadrado do céu.

A igreja descreve os terrenos celestiais como um investimento espiritual e afirma que ainda há disponíveis esses espaços divinos a um preço acessível.

“Não riam, Deus vai castigá-los, hereges. É verdade. A chamada Igreja do Fim dos Tempos está oferecendo terrenos para que os crentes garantam seu lugar no céu. Vocês acham que esses caras são oportunistas? Claro que não! De jeito nenhum! Acontece que tiveram uma reunião com Deus e Ele autorizou a venda desses terrenos por US$100 o metro quadrado, barato para sair. Se você não tem dinheiro em espécie, não se preocupe, pois eles também aceitam cartões de todos os tipos e até existe um aplicativo para fazer sua compra”, diz a conta no Twitter.

No entanto, na página oficial da Igreja, a venda diz: " Filhos, os terrenos de US$250 são para adquirir seus lotes na Urbanização Celestial dos Hebreus, onde repousam em paz todos os personagens mencionados no Antigo Testamento. Aproveite esta oportunidade e adquira seu lote em nome de Jeová”.

Os usuários da Internet se manifestaram ironicamente dizendo: “Um sucesso a venda de lotes celestiais, Aleluia!”, “Amém irmãos, continuemos comprando mais Terrenos celestiais para sermos os únicos privilegiados de viver perto de tão grandes Celebridades. Louvado seja SSS São Andrés de la Barra” e “Eu já tenho meu terreno celestial com título de propriedade assinado pelo santíssimo profeta, sobrinho de Deus, sua santidade Andrés de la Barra. Que felicidade, Aleluia, Amém”.