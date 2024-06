Tiktoker expôs infidelidade de homem em voo; agora milhões sabem, inclusive sua esposa

Tiktoker expôs a infidelidade do homem; Agora milhões sabem disso e sua esposa também

Uma famosa tiktoker expôs um homem traindo sua esposa em um voo de quatro horas. Agora, 30 milhões de internautas estão cientes da infidelidade, incluindo sua esposa.

"Se este homem é seu marido no voo 2140 da United Airlines, de Houston para Nova York, provavelmente ele passará a noite com Katy", escreveu a criadora de conteúdo Carolinerened na descrição de um vídeo onde um homem aparece flertando com outra mulher.

"Ele e Katy se conheceram no bar do aeroporto e não se separaram desde então. Ele a convenceu a mudar de lugar para poder sentar ao seu lado e poder beber", contou.

"Não sei o nome dele, mas sei o dela porque ele o menciona o tempo todo", continuou, acrescentando detalhes sobre a vida de ambos de acordo com a conversa que estava ouvindo.

"Não teria sabido que ele era casado se não estivesse usando sua aliança de casamento", afirmou a tiktoker. O vídeo rapidamente se tornou viral e alcançou quase 32 milhões de visualizações. "Façam o que tiverem que fazer", pediu aos seus seguidores.

A usuária postou outras imagens de má qualidade em que aparentemente estão se beijando. “Atualização: estavam se beijando e acabaram no banheiro”, escreveu.

Depois que o conteúdo se tornou viral, as identidades do casal foram descobertas e, aparentemente, a esposa descobriu as aventuras de seu marido enquanto não estava em casa.

" A esposa deletou suas redes sociais agora. Provavelmente está envergonhada e cansada de ser exposta”, escreveu um internauta nos comentários, que também foi atraído pelo vídeo da traição.