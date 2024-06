Prefeito é preso por feminicídio no México

Álvaro “N”, prefeito de Acteopan, Puebla, foi preso em Morelos por ser acusado do feminicídio de sua esposa, María Elianet Sandoval Castillo, que era presidente do Sistema para o Desenvolvimento Integral da Família (DIF) na referida demarcação.

Foi divulgado pela Procuradoria Geral de Justiça de Puebla, cujas investigações indicam que o prefeito atropelou sua parceira com um veículo que tinha logotipos do DIF e depois fugiu do local.

Foi divulgado que o vereador em questão foi detido no estado de Morelos, autoridades desse estado indicaram que a prisão do mandatário foi realizada por elementos da Agência de Investigação Criminal (AIC) em apoio à promotoria de Puebla.

De acordo com as investigações, no passado 21 de junho no município de Izúcar de Matamoros, Puebla, o casal foi buscar cestas básicas. Foi na rua Vicente Guerrero que o prefeito recentemente detido alegadamente atacou sua esposa e a atropelou intencionalmente, resultando em sua morte, apesar de ter sido atendida em um hospital da região.

Uriel Carmona deu detalhes sobre a detenção.

Nesse sentido, o chefe da Procuradoria-Geral de Justiça de Morelos, Uriel Carmona Gándara, compartilhou informações sobre a captura de Álvaro "N", que supostamente alugava um imóvel próximo ao Palácio Municipal de Huitzilac, local onde foi realizada a operação.

"Há alguns minutos, foi realizada a execução de um mandado de prisão de uma pessoa identificada como o presidente municipal de Acteopan, Puebla, que está sendo investigado pelo crime de feminicídio contra sua esposa aparentemente", disse Carmona em uma gravação compartilhada às 19h30 de quinta-feira.