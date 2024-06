Japoneses desenvolvem remédio que estimula crescimento de dentes

Pesquisadores do Japão fizeram uma descoberta inovadora: um medicamento capaz de estimular o crescimento de dentes. Os primeiros testes em animais foram extremamente promissores e, agora, um estudo clínico em humanos está agendado para iniciar em setembro deste ano. Esta novidade foi desenvolvida por cientistas do Hospital Universitário de Kyoto e pode oferecer uma solução para pacientes que possuem ausência congênita de dentes, um problema que atualmente só pode ser resolvido através de implantes dentários.

O novo medicamento atua inibindo uma proteína específica que impede o crescimento dos dentes. Em testes iniciais realizados com camundongos e furões, uma única dose foi suficiente para fazer crescer um dente completo.

Mecanismo de ação do medicamento

A equipe de pesquisa identificou que a desativação da proteína conhecida como USAG-1 permite o reinício do crescimento dentário. “Já sabíamos que suprimir o USAG-1 beneficia o crescimento dos dentes. O que não tínhamos certeza era se isso seria suficiente”, explicou Katsu Takahashi, principal autor do estudo e professor sênior da Faculdade de Medicina da Universidade de Kyoto.

Dente que cresceu em camundongo com deficiência dentária congênita. Foto: Hospital Kitano

Com a inibição da USAG-1, os cientistas observaram um aumento na atividade de uma proteína chamada BMP (proteína morfogênica óssea), que está diretamente relacionada ao desenvolvimento dentário. Esse aumento na atividade da BMP foi fundamental para o sucesso dos testes.

Primeiros testes em animais

Os ensaios iniciais com camundongos e furões mostraram resultados positivos. O medicamento não apenas induziu o crescimento de novos dentes, como também não apresentou efeitos colaterais negativos nos animais. “Os furões são difiodontes, o que significa que têm dois conjuntos de dentes ao longo da vida, assim como os humanos. Nosso próximo passo é testar os anticorpos em outros animais, como porcos e cães”, disse Takahashi.

O próximo estágio do estudo envolve testes clínicos em humanos, previstos para começar em setembro deste ano e com duração até agosto de 2025. O medicamento será administrado por via intravenosa a 30 homens saudáveis, com idades entre 30 e 64 anos, que possuem pelo menos um dente ausente.

Na fase seguinte, o medicamento será testado em crianças de 2 a 7 anos que têm deficiência dentária congênita, com pelo menos quatro dentes ausentes desde o nascimento. Se os resultados forem positivos, a previsão é que o medicamento esteja disponível no mercado até 2030.

Fonte: Mainichi