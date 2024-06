Ela descobriu que o namorado a estava traindo e sorteou seus ingressos para a Copa América

A Copa América reúne fãs de todo o mundo que vêm a esta festa de futebol para apoiar suas seleções. No entanto, para um jovem casal na Argentina, tornou-se motivo de guerra.

Candela Fassino é uma modelo que aproveitou este evento esportivo para surpreender seu namorado com passagens aéreas, já que o rapaz havia comprado os ingressos para assistir à seleção albiceleste, que também foi campeã da Copa do Mundo do Catar 2022.

Os preparativos e a emoção a mil para realizar o sonho de seu parceiro. A loira, no entanto, sofreu a decepção ao descobrir que seu “príncipe encantado” realmente estava traindo ela, uma experiência que compartilhou em suas redes sociais.

"Aqui a idiota que vos fala, agora a chifruda, o namorado acabou de traí-la com a melhor amiga e olhem o que tenho aqui, isso...", comentava mostrando os ingressos comprados pelo namorado. "O idiota esqueceu os ingressos para a Copa América, para os próximos dois jogos e como eu ia dar as passagens, vou sortear tudo."

“Nunca confie...”

As reações não demoraram a chegar entre os seguidores da loira, que também recebeu conselhos e algumas ideias para se vingar de seu ingrato parceiro. "Nunca confie em uma mulher despeitada".

“kkkk que gênia, melhor do que queimar suas roupas”, “E ainda por cima teve a audácia de ficar com você porque, sinceramente, ele não é um cara bonito, deve ter dinheiro apenas”, “Vamos lá, mamãe, ele pegou sua amiga, então ela não era tão amiga assim, 0 códigos têm as mulheres, pense nisso”, foi lido entre as reações.

Entre os comentários, vários também duvidaram da história e até afirmaram que se tratava de uma estratégia para ganhar seguidores. “Fingir ser corna para ganhar seguidores é uma estratégia muito boa”, “Tudo muito armado”.