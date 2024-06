Avó de 58 anos quebra recorde mundial com 4h30 em prancha abdominal

Donna Jean Wilde, uma avó de 58 anos, conquistou o recorde mundial de maior tempo na posição de prancha abdominal. Esta façanha impressionante foi alcançada superando o recorde anterior em 10 minutos, estabelecido pela canadense Dana Glowacka em 2019. O evento ocorreu em um local especial para Donna, a escola de ensino médio onde ela trabalhou como vice-diretora antes de se aposentar. Na plateia, além de muitos estudantes, estavam presentes seus 12 netos, que forneceram apoio contínuo durante toda a prova.

Ela dedicou anos de sua vida à preparação para esse feito. Diariamente, praticava a prancha por até três horas, aumentando esse tempo para seis horas divididas em dois períodos ao se aproximar da tentativa de recorde. Essa prática foi incorporada à sua rotina há 12 anos, e durante os treinos ela costumava ler e assistir a filmes, combinando atividades que ama com o exercício. “Percebi que podia ler e fazer outras coisas enquanto estava na posição de prancha, e me apaixonei por isso”, explicou Donna.

A tentativa de quebra de recorde foi supervisionada por Tina Shi, juíza oficial do Guinness World Records. Durante todo o tempo, Donna precisou manter os antebraços e os dedos dos pés em contato com o chão, com o restante do corpo erguido e alinhado. Manter essa posição por mais de quatro horas foi um desafio extremo, especialmente nas últimas duas horas, que foram particularmente difíceis devido à dor intensa nos cotovelos e à necessidade de manter a concentração.

A força de vontade de Donna foi um fator crucial para a conquista. Ela contou com o apoio de sua família e dos estudantes da escola, que a incentivaram durante todo o evento. Além disso, ela enfrenta diariamente a dor crônica nas mãos e nos braços, o que a ensinou a superar diversos desafios. “A dor crônica e a dormência com as quais ela lida todos os dias ajudaram-na a persistir na prancha, apesar da dor”, comentou Randy, seu esposo.

Após quebrar o recorde, a alegria foi evidente. Donna ainda estava em estado de descrença, comparando a experiência a um sonho. Ela deixou um conselho para aqueles que desejam um dia tentar superar seu recorde: “Continue treinando e praticando. Quando precisar ler ou trabalhar em seu computador, vá para o chão e faça isso na posição de prancha”.

O recorde mundial para homens nessa modalidade é de 9 horas, 38 minutos e 47 segundos, alcançado por Josef Šálek no ano passado. A conquista de Donna Jean Wilde serve como uma inspiração para muitos, mostrando que a determinação e a persistência podem levar a feitos extraordinários, independentemente da idade.

Fonte: Guinness World Records