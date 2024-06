“Apertar a braba” em Las Vegas? Cheiro da erva chama a atenção de turistas da Copa América

A erva está no ar: “o perfume de Las Vegas” na Copa América Nueva Mujer

Desde o momento em que pus o pé no famoso Boulevard Las Vegas, um aroma peculiar me deu as boas-vindas: maconha no ar.

ANÚNCIO

Seja você fumante ou não, aqui você sente em cada canto e ainda mais com o clima sufocante, na verdade, acho que isso se espalha como um aromatizante sutil.

Esta experiência, embora inesperada em comparação com outros destinos, refletia o espírito descontraído e livre da cidade conhecida como a "Cidade do Pecado".

A erva está no ar: “o perfume de Las Vegas” na Copa América Nueva Mujer

Legalidade no ilegal

Embora o consumo de maconha possa ser demonizado e seja ilegal, especialmente em países latino-americanos, em Las Vegas, a maconha recreativa é legal para pessoas com mais de 21 anos desde 2017.

E você pode possuir até 70 gramas de maconha para uso pessoal ou até 7 gramas de concentrado de THC.

Cuidado aí! Embora a compra e posse sejam legais, o consumo em espaços públicos não é. As autoridades locais impõem multas severas para quem fuma em áreas não permitidas, como ruas e parques. Mas "o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas", dizem, e isso é bem sabido até mesmo pelos agentes da lei.

Um passeio, farejando o proibido

Ao caminhar pelo Strip e por outras avenidas famosas como a Fremont Street, o cheiro de maconha era onipresente. Isso não é surpreendente, já que Las Vegas atrai visitantes de todo o mundo, muitos dos quais aproveitam as leis relaxadas de cannabis da cidade.

ANÚNCIO

As lojas de maconha, com suas luzes brilhantes e ofertas atraentes, estão espalhadas pelas ruas, tornando o acesso tão fácil quanto comprar uma bebida em um bar. Na verdade, até ganhei um vape de presente!

A influência jamaicana

O jogo da seleção equatoriana contra a Jamaica no Allegiant Stadium atraiu numerosos fãs jamaicanos.

Durante este encontro e nos arredores do estádio, era comum ver pessoas consumindo baseados de maconha, em uma celebração que misturava esporte e cultura da cannabis.

Isso ficou evidente para mim enquanto escapava do calor na cidade, que atingia os 43 graus, trancada no carro com o ar-condicionado no máximo.

Uma jamaicana chamada Lola, estacionada ao meu lado, percebeu minha presença e me ofereceu experimentar, mas como recusei, ela consumiu com seus irmãos antes de entrar no estádio, e todos ficaram felizes!

Las Vegas não é apenas o destino preferido para entretenimento e jogos, mas também um epicentro para o consumo de maconha recreativa, atraindo aqueles que procuram desfrutar de sua liberdade em um ambiente incomparável. Você fica chapado porque fica chapado!