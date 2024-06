[Vídeo] Cratera gigante se abre em campo de futebol nos EUA; entenda o motivo

Um campo de futebol foi parcialmente engolido após uma cratera se abrir no meio dele. O caso aconteceu na cidade de Alton, em Illinois (EUA). Câmeras de segurança filmaram o momento em que o buraco se abre. O incidente não deixou feridos.

Assista ao momento em que centro do campo é engolido por cratera gigante:

Entenda o motivo de cratera gigante se abrir

Conforme informado pelo ‘The Sun’, o buraco tem cerca de 30 metros de largura e nove metros de profundidade. A imprensa local informou que a cratera se abriu devido a uma mina subterrânea da fábrica ‘New Frontier Materials’.

“Ninguém se feriu no incidente, que foi relatado aos oficiais da Administração de Segurança das Minas, de acordo com o regulamento”, informou um porta-voz da empresa.

Influenciadores do lixo: Brasileiros fazem sucesso mostrando o desperdício americano

Na tarde de um dia de junho, uma longa fila se formava no Parque Villa Lobos, uma área nobre de São Paulo. O motivo da espera era a chance de conhecer a youtuber brasileira Adeline Camargo, que reside nos Estados Unidos e se tornou uma referência em dumpster diving. Este termo em inglês, que significa literalmente “mergulhar na lixeira”, refere-se à busca por produtos descartados ainda em boas condições.

Adeline, que estava de visita ao Brasil, trouxe uma variedade de itens encontrados no lixo americano para distribuir entre seus seguidores. Entre os presentes estavam maquiagens, bolsas e objetos de decoração. A reunião em São Paulo reflete o crescente interesse dos brasileiros por vídeos que mostram o desperdício nos Estados Unidos. São dezenas de canais no YouTube e perfis no Instagram, muitos de famílias inteiras, que compartilham essa prática comum naquele país.