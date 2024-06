Mulher é flagrada roubando carne em supermercado usando uniforme de enfermeira para despistar

“Sou sapo, morrendo de fome.” Com essas palavras reagiu uma suposta enfermeira, depois que o guarda de um supermercado pediu a ela para tirar a carne que estava levando dentro de uma bolsa, sem pagar.

“Senhorita enfermeira, a mochila. Coloque-a ali. Tire a carne da mochila,” diz o homem, ao que a mulher - que vestia o uniforme de uma clínica reconhecida da capital - tira três sacos de carne a vácuo, cada um com mais de um quilo.

Mas, o que mais chamou a atenção, além de suas roupas, foi a reação que teve com o estrangeiro a quem chamou de "morto de fome", o que gerou a indignação dos internautas.

Embora alguns usuários tenham especulado que o uniforme era da Clínica Alemã, muitos acreditam que ele poderia ter sido usado para confundir a segurança do local e ela não ser exatamente uma enfermeira.

Do Centro Médico Alemão, foi categoricamente negado que a mulher esteja atualmente trabalhando, ou tenha trabalhado alguma vez, no centro médico. Isso após uma análise cuidadosa do registro em questão.

Uniforme seria para não levantar suspeitas

"Não me surpreenderia se até o uniforme fosse roubado", comentaram na rede X, onde o vídeo se tornou viral, e também foi publicado no Tik Tok.

Outros, por sua vez, criticaram suas palavras.

“Ele chama o guarda de morto de fome ... Que cara de pau!!! A morta de fome é ela, que rouba em vez de trabalhar”, “Aposto que ela não é enfermeira e muito menos trabalha em alguma clínica. A ideia é se camuflar”.

Outra usuária contribuiu com uma informação reveladora, revelando que os uniformes seriam usados de forma mais comum do que se pensa. Ela descobriu isso depois de trabalhar em uma loja de departamento, contou.

“Se se vestem assim para que não desconfiem delas, vi muitas dessas na Falabella. Uma garota chegou tensa, depois da aula e até penteada como uma patricinha, e mesmo assim pegavam ela”, escreveu na publicação.