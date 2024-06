Inovação em Balneário Camboriú: Conheça o arranha-céu com ‘mansão suspensa’ de R$ 85 milhões

Em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, um novo arranha-céu está em construção e promete ser um marco arquitetônico. Com 240 metros de altura, o edifício, batizado de Titanium Tower, está sendo erguido com o auxílio de uma grua inédita no Brasil. Este empreendimento de luxo contará com uma “mansão suspensa” duplex, com 795,89 metros quadrados, avaliada em R$ 85 milhões, conforme divulgado pela FG Empreendimentos, responsável pelo projeto.

Características da mansão suspensa

A “mansão suspensa” será um duplex com sete suítes, das quais três terão banheiras de imersão. Além disso, a residência incluirá um terraço com piscina e um espaço gourmet, oferecendo um estilo de vida que combina as vantagens de uma casa com a altura e as vistas panorâmicas de um arranha-céu. A arquiteta Camila Brandalise, da FG Empreendimentos, explica que essas mansões são concebidas para proporcionar a sensação de se estar em uma casa, devido aos amplos terraços que as circundam.

Foto: Divulgação

O Titanium Tower, localizado na Avenida Atlântica, no centro de Balneário Camboriú, contará com 57 pavimentos, dos quais 53 serão destinados a residências. O projeto incorpora um design contemporâneo, vistas de 360 graus e mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer, distribuídos em dois andares. A construção já está 12% concluída e promete ser um dos edifícios mais imponentes da região.

A grua revolucionária

A grua utilizada na construção do arranha-céu é uma inovação no país. Com 75 metros de altura e pesando mais de 70 toneladas, esta grua foi especialmente desenvolvida para o projeto Titanium Tower. Capaz de elevar até oito toneladas de carga de uma só vez, sua capacidade é quatro vezes maior que a dos equipamentos convencionais. O engenheiro Rodrigo Fernandes da Silva, que participou do desenvolvimento da grua, destacou que o equipamento foi inspirado na grua utilizada na Shanghai Tower, um edifício de 632 metros na China.

A grua, denominada Luffing Jib, representa um avanço significativo na engenharia de construção no Brasil. Com suas dimensões e capacidades inéditas, ela possibilita a execução de projetos ambiciosos como o Titanium Tower, elevando o padrão das construções na região.

