Homem apagou mensagens de infidelidade em seu iPhone e esposa descobriu com este método

Na Grã-Bretanha, um homem identificado como Richard entrou com um processo contra a Apple por mais de 6 milhões de dólares depois que sua parceira descobriu infidelidades que ele havia apagado em seu iPhone. A informação foi divulgada pelo jornal ‘The Times’.

O homem afirma ter apagado mensagens comprometedoras de seu telefone que evidenciavam infidelidades, mas elas se sincronizaram automaticamente com o iMac que ele compartilhava com sua esposa.

Richard diz que nunca foi informado sobre essa função da Apple e, portanto, está buscando uma compensação financeira da empresa de tecnologia pelo incidente que ele experimentou e que levou ao fim de seu casamento. “Se te dizem que uma mensagem foi apagada, tem o direito de acreditar que foi apagada”, afirmou o homem afetado.

A mulher, ao descobrir as infidelidades, pediu o divórcio e processou-o. Richard perdeu e mencionou que isso impactou severamente sua vida pessoal e familiar.

O que a mulher descobriu no computador?

Segundo o The Times, o homem havia mantido contato com trabalhadoras sexuais por anos usando seu iPhone. Mesmo que Richard os apagasse de seu celular, eles continuavam aparecendo no iMac de sua esposa.

O advogado do homem indica que a Apple está sendo acusada de negligência por não alertar claramente seus usuários de que as mensagens deletadas do iPhone podem continuar acessíveis em outros dispositivos sincronizados com a mesma conta do iCloud.

O advogado Walton afirmou em declarações ao The Times: “A Apple agiu de forma enganosa com seus usuários. A falta de um aviso transparente sobre a natureza da sincronização de mensagens violou os direitos de privacidade do meu cliente”.