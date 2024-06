Cabine do teleférico de Medellín na Colômbia descarrila e cai: há um morto e 20 feridos

Queda do teleférico de Medellín

Uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas na última quarta-feira devido à queda de uma cabine do teleférico de Medellín (Metrocable), quando estava prestes a entrar em uma das estações do sistema de transporte. Cerca de 250 usuários ficaram presos por algumas horas após a operação ser interrompida.

Uma cabine de teleférico cai em Medellín e deixa um morto e 9 feridos (Luis Eduardo Noriega/EFE)

O Departamento Administrativo de Gestão de Riscos de Desastres (DAGRD) da cidade foi notificado às 4:42 hora local (9:42 GMT) do colapso da cabine, que caiu em uma calçada enquanto estava cumprindo o percurso da Linha K, composta por quatro estações, com um comprimento de 2 quilômetros e operando com 93 teleféricos, cada um com capacidade para 10 usuários.

“No acidente no Metrocable de Medellín, uma cabine caiu ao entrar na estação Popular, onde viajavam 11 pessoas, uma das quais infelizmente faleceu no centro de atendimento devido à gravidade dos ferimentos”, informou o diretor do DAGRD, Carlos Quintero, aos jornalistas.

O funcionário esclareceu que, após a chegada da primeira equipe de bombeiros à estação Popular, no nordeste da cidade, inicialmente foram atendidas, estabilizadas e transferidas para centros hospitalares 11 pessoas, incluindo o homem de 55 anos que faleceu devido a “um trauma abdominal profundo”.

Após a revisão e evacuação das outras cabines do sistema, Quintero relatou que um total de 20 pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente, uma com um trauma torácico e outra com uma fratura exposta.

No entanto, equipes especializadas em resgate em alturas realizaram manobras ao longo da linha do Metrocable para evacuar cerca de 250 usuários que ficaram presos nas cabines suspensas após a interrupção da operação do sistema de teleférico devido ao incidente.

O gerente do Metrô de Medellín, Tomás Elejalde, revelou que o acidente ocorreu quando "uma cabine que estava descendo da estação Santo Domingo parou ao entrar na outra estação, por razões que ainda estamos investigando, e foi atingida pela seguinte, elas se chocaram e ocorreu o desprendimento".

Ele declarou que é “a primeira vez na história operacional do Metrô, em seus 29 anos, que estamos lidando com uma situação tão lamentável com passageiros afetados”, por isso serão muito “cuidadosos” e “atentos” na investigação.