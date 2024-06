‘Os Simpsons’ previram: pescadores da Groenlândia encontram um incrível peixe de três olhos

Desde sua estreia em 1989, ‘Os Simpsons’ tornaram-se parte de nossa cultura. A série criada por Matt Groening conseguiu transcender as telas, com piadas, personagens e cenas icônicas que qualquer um poderia reconhecer. Assim, a família mais amarela da televisão resistiu ao longo das décadas e agora possui 35 temporadas, deixando uma marca indelével em nossa sociedade. Exemplos disso são suas famosas ‘previsões’, eventos que anteciparam em seus episódios e que incrivelmente ocorreram na vida real.

Uma das mais famosas é a presidência de Donald Trump, abordada no episódio ‘Bart to the Future’ de 2000, que 16 anos depois se tornou realidade. Ou ainda a compra dos estúdios da 20th Century Fox pela Walt Disney Co., que apareceu como piada em um episódio de 1998 e se concretizou em 2019. E assim poderíamos continuar dando exemplos o dia todo.

A novidade? Recentemente, uma nova previsão de ‘Os Simpsons’ se tornou realidade, e possivelmente é uma das mais curiosas até o momento: A descoberta de um peixe de três olhos, igualzinho ao Blinky, o peixe da série que apareceu pela primeira vez no episódio ‘Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish’ de 1990.

Encontram o peixe dos ‘Simpsons’ na Groenlândia

Quando a realidade supera a ficção, tudo pode parecer assustador. E é exatamente o que aconteceu a um grupo de pescadores na Groenlândia, que capturaram um peixe com três olhos, um espécime ‘previsto’ pelos Simpsons há mais de três décadas.

A descoberta foi compartilhada através do Reddit, e imediatamente começaram as comparações com Blinky, um peixe que apareceu em um lago contaminado pela usina nuclear de Springfield no episódio 17 da temporada 2 exibido em 1990, e que representava uma sátira sobre os problemas ambientais abordados pela série de TV.

Assim, sua captura foi compartilhada por um usuário e a fotografia rapidamente se tornou viral, com comentários que misturam espanto e preocupação com as possíveis implicações de contaminação do local onde foi encontrado.

Em seu tempo, o episódio de ‘Os Simpsons’ usou Blinky como um símbolo de negligência ambiental, e essa poderia ser exatamente a causa de sua aparição, de acordo com especulações dos próprios usuários. Até o momento, os detalhes técnicos do fenômeno ainda estão sob estudo, mas o impacto dessa descoberta vai além da curiosidade científica, tocando a fibra da cultura popular e expandindo o legado de ‘Os Simpsons’ com sua previsão inesperada.