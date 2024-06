Cão mais alto do mundo morre poucos dias após conquistar Guinness

Kevin, o cão mais alto do mundo - Foto: Guinness World Records

Kevin, um dogue alemão reconhecido como o cão mais alto do mundo, faleceu na última quarta-feira, 19, apenas seis dias após ser oficialmente registrado no Guinness Book. O animal, que tinha três anos, passou por complicações após uma cirurgia de emergência devido a uma doença, conforme relatado pelo site oficial do Guinness.

Com 97 centímetros de altura, medidos desde suas patas dianteiras até o topo da cabeça, Kevin substituiu Zeus, outro dogue alemão que também detinha o título de cão mais alto do mundo, com 1,04 metros. Zeus também faleceu aos três anos.

Os tutores de Kevin, Tracy e Roger Wolfe, residentes de West Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos, cuidavam dele juntamente com seus dois filhos, Alexander e Ava, e outros animais de estimação, incluindo três cães, quatro gatos, bodes, galinhas e cavalos. Em uma declaração ao Guinness, Tracy expressou a profunda tristeza da família com a perda de Kevin, descrevendo-o como “o melhor garoto gigante”. Ela mencionou que a família estava feliz pelo dog conseguir quebrar o recorde e desfrutar da atenção que ele adorava.

Kevin mede impressionantes 97 centímetros de altura. Embora sua estatura seja digna de destaque, ele é, na verdade, um verdadeiro doce. Seu maior inimigo? O aspirador de pó!

No dia 18 de junho noticiamos a vitória de Kevin. A altura do dog foi medida da base das patas dianteiras até o topo da cabeça, e o dogue alemão que reside em Des Moines, nos Estados Unidos, tem a altura média de uma criança de três anos. Seu nome é uma homenagem ao personagem do filme “Esqueceram de Mim”. Os donos de Kevin, Tracy e Roger Wolfe, relatam que o grandalhão é extremamente medroso e não é aconselhável deixá-lo sozinho em casa.