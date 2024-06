Conheça o gigante Kevin: O cão mais alto do mundo que conquistou o Guinness

Kevin, o cão mais alto do mundo, mede impressionantes 97 centímetros de altura. Embora sua estatura seja digna de destaque, ele é, na verdade, um verdadeiro doce. Seu maior inimigo? O aspirador de pó! A altura do dog foi medida da base das patas dianteiras até o topo da cabeça, e o dogue alemão que reside em Des Moines, nos Estados Unidos, tem a altura média de uma criança de três anos. Seu nome é uma homenagem ao personagem do filme “Esqueceram de Mim”. Os donos de Kevin, Tracy e Roger Wolfe, relatam que o grandalhão é extremamente medroso e não é aconselhável deixá-lo sozinho em casa.

ANÚNCIO

Tracy o descreve como o exemplo perfeito de um gigante gentil. “Kevin é a definição de um gigante gentil. Na verdade, ele tem medo da maioria das coisas”, disse ela. O maior temor do cão é o aspirador de pó. “Ele tem pavor do aspirador. Não permite que chegue a menos de dois metros dele, e quando o vê, corre para longe”, brinca ela.

A família Wolfe é composta por Tracy, Roger, seus dois filhos Alexander, de 12 anos, e Ava, de 10, além de outros três cães, quatro gatos, galinhas, cabras e cavalos. Kevin chegou à família após a morte de outro cão, Cora. Tracy explica que a chegada de Kevin foi oportuna, especialmente para as crianças, que estavam ansiosas por um novo companheiro.

Vínculo familiar e personalidade única

Kevin rapidamente se tornou um membro querido da família, especialmente próximo de Alexander, com quem passa a maior parte do tempo. Além de ser um gigante gentil, Kevin é conhecido por seu apetite voraz, consumindo entre seis e dez xícaras de ração por dia. Outra de suas atividades favoritas é tirar longas sonecas no sofá.

Sua personalidade brincalhona se destaca, especialmente quando ele balança o rabo. “Todos adoram vê-lo, mas é melhor ficar fora do alcance do seu rabo!”, brinca Tracy. Kevin atrai olhares por onde passa, devido ao seu tamanho impressionante. A dona lembra que, quando ele era filhote, pensavam que ele nunca pararia de crescer.

Apesar de ter entrado para o Livro dos Recordes, Kevin não é o cão mais alto de todos os tempos. Esse título pertence a Zeus, outro dogue alemão que media 1,04 metros e faleceu recentemente aos três anos. Ter um cachorro que entrou para o Guinness é uma honra para a família Wolfe. “Ele é o cão mais alto que já vi, e ter essa distinção é realmente emocionante para a família”, conclui Tracy.

Fonte: Guinness World Records.