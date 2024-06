A prisão futurista que ‘mudaria’ a mente dos criminosos: veja o vídeo

Hashem Al-Ghali, cineasta e comunicador, mostrou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 24 de junho, seu conceito do que seria uma prisão futurista, onde os detentos poderiam cumprir suas penas em minutos, ao invés de passarem anos em uma cela real.

O inovador centro de privação de liberdade chamado ‘Cognify’ buscará tratar os presos como pacientes. Segundo Al-Ghali, aos privados de liberdade serão implantadas diretamente em seus cérebros ‘memórias complexas, vívidas e realistas’.

Estes serão gerados em tempo real a partir de conteúdo criado por inteligência artificial (IA). Da mesma forma, explicou que com base na gravidade do crime e nas sentenças, essas memórias artificiais poderiam ser adaptadas às necessidades de reabilitação.

O cientista explicou que a inovação oferecerá um novo método relacionado à reabilitação criminal, pois transformará a maneira como a sociedade trata os criminosos, focando na reabilitação em vez de punição.

Relembrar os crimes do ponto de vista das vítimas

Em um vídeo publicado por Hashem Al-Ghali, são mostradas as opções que serão dadas aos prisioneiros para cumprir sua sentença: ficar trancados em uma cela ou buscar reabilitação rápida através da implantação de memórias artificiais.

No caso de escolher o método da Cognify, os internos serão submetidos a scanners cerebrais de alta resolução para detalhar um mapa detalhado de suas vias neuronais.

Este recurso permitirá que o dispositivo se concentre nas regiões do cérebro responsáveis pela memória, raciocínio e pensamento lógico.

Posteriormente, uma vez identificadas essas regiões cerebrais, o Cognify será implantado na cabeça do detido. De acordo com a gravação, dentro da mente do prisioneiro, o tempo passará de forma ‘diferente e mais lenta’ em comparação com o que aconteceria na vida real.

Isso fará com que eles experimentem como se tivessem passado vários anos, embora tenham sido apenas minutos. Por outro lado, foi detalhado que o dispositivo projetará para os prisioneiros as memórias dos crimes cometidos sob a perspectiva de suas vítimas.

Isto seria feito com o objetivo de provocar empatia e remorso neles.

Enquanto isso acontece, um computador central será responsável por coletar os dados para determinar o que os motivou a cometer seus crimes. Especificamente, é mencionado que o Cognify terá armazenamento criptografado para proteger as informações pessoais dos presos, bem como os dados de sua reabilitação.

Aqui está a ideia de uma nova prisão: