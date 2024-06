“Parece o ‘Rei Leão’!”: transportavam um cachorrinho no teto de uma caminhonete

“Como é que um cachorro vai lá como se nada fosse ‘Parece o ‘Rei Leão’!”. Começa dizendo um motorista, que estava sendo gravado por seu copiloto, ao perceber que no teto de uma caminhonete estão transportando um cachorrinho. Essa cena ocorreu em Guayaquil no Equador e o vídeo se tornou viral nas redes sociais.

"O que está acontecendo com este país? Meu Deus!" - acrescenta o cidadão que viaja pela Av. Carlos Julio Arosemena, ao norte da cidade. "O cachorro como se nada estivesse acontecendo, como se estivesse em uma limusine", diz o motorista perplexo ao se referir ao cão.

O peludo, por sua vez, parece tranquilo. "Parece que vai se jogar a qualquer momento", acrescenta o copiloto diante dessa cena.

Por agora, não se sabe se o motorista do caminhão estava ciente de que o cachorro estava no teto do veículo.

Sanção

Até o momento, a Direção de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Guayaquil não se pronunciou sobre essa situação. Mas o que se sabe é que, em caso de abandono do animal, a multa pode chegar a US$4.250.

Além disso, a Lei de Transporte Terrestre do Equador menciona no artigo 139 uma multa equivalente a 5% do salário básico unificado e redução de 1,5 pontos na licença para “os donos ou cuidadores de animais que os abandonem ou os deixem vagar pelas ruas ou estradas, ou os conduzam sem as devidas precauções”.

Levar animais nos assentos dianteiros, abandonar o animal de estimação ou dirigir sem as devidas precauções.