O substituto do polvo Paul? Cachorrinho viraliza com previsões para a Copa América 2024

Mais uma vez, um animal de estimação chama a atenção nas redes sociais, e não exatamente por uma travessura. Desta vez, o cão da raça Corgi se tornou viral depois de fazer uma previsão forte sobre a Copa América 2024.

O resultado, claro, não agradou a centenas de pessoas. Afinal, através de um jogo divertido com seu tutor, ele revelou o nome da seleção que levantaria a taça da competição continental. Embora ao longo da dinâmica também tenha feito algumas previsões para as quartas de final.

No desafio, podemos ver o cachorrinho futebolista em cima de um degrau dentro de casa, esperando ansiosamente pela bola que seu dono lança. E é a sua habilidosa pontaria que escolhe as equipes que sairão melhor na Copa América 2024. Pois cada recipiente onde ele encesta a bola tem uma bandeira.

A Corgi lançou suas previsões para a Copa América. Unsplash

O cachorrinho viral substituiu o polvo mundialista

Para evitar confusões ou críticas por “favoritismo”, o dono do polvo cobriu suas costas ao colocar as bandeiras em um local onde o substituto do polvo Paul não pudesse vê-las. E de acordo com sua previsão, a seleção argentina levaria novamente o título da competição americana após três anos de sua última vitória sobre o Brasil no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Sobre os quartos, ele previu que a 'Albiceleste' venceria o Equador, o México eliminaria o Canadá e os Estados Unidos derrotariam o Paraguai. Nas semifinais, a seleção de Jaime Lozano perderia para a seleção de Lionel Scaloni. Segundo o cachorrinho viral, a 'Scaloneta' venceria a equipe de Marcelo Bielsa para roubar sua 16ª conquista.

As reações não demoraram a chegar. Enquanto os argentinos "anulavam a má sorte", o restante dos torcedores se mostraram contra os resultados previstos pelo cachorro. "Por via das dúvidas, eu anulo a má sorte", "Desculpe cachorrinho, mas é um milagre se o México passar da fase de grupos", "Um novo polvo Paul!", "Você não pode colocar o Paraguai se classificando acima da Colômbia, meu Deus me valha", comentaram em X.