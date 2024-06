Maioria das mulheres solteiras querem apagar um ex-namorado das fotos, segundo pesquisa

Segundo uma pesquisa feita com os usuários do OKCupid, a maioria dos solteiros, ao que parece, quer excluir partes indesejadas de seu passado: cerca de metade dos solteiros da Geração Z (54%) e da Geração Millennial (50%) dizem que têm uma boa foto de si mesmos da qual já quiseram apagar um ex. Diante disso, o aplicativo de namoro se uniu ao editor de fotos com IA, o Photoroom, para o lançamento da ferramenta “Ex-terminador”, que permite que os usuários apaguem seu ex de suas fotos em apenas alguns cliques.

É uma experiência comum rolar as galerias de fotos e se deparar com a presença de um ex-parceiro, surgindo uma série de emoções complexas. Entretanto, compreender os sentimentos associados a essas imagens é um passo fundamental no processo de superação e renovação pessoal.

Antigamente, não tínhamos muitas alternativas, ou as fotos eram rasgadas e jogadas fora ou permaneciam como representação de um momento e a memória de um antigo amor. Hoje, as ferramentas de Inteligência Artificial surgem como solução para reescrever nossa narrativa visual.

Por outro lado, a média global mostrou que cerca de 51% dos entrevistados manifestaram o desejo de eliminar a presença de um ex em uma foto, enquanto 49% não expressaram essa vontade. Esse dado revela a divisão de opiniões sobre a questão e a complexidade das emoções envolvidas após um término.

Com essas soluções, precisamos refletir e debater: realmente devemos apagar todos os rastros de um amor passado? Como essa atitude pode influenciar no processo de cura emocional?

Excluir um ex-parceiro pode representar um grande passo para muitos indivíduos em seu processo de recuperação pós-término. Para alguns, é um ato de reafirmação da autonomia e do controle sobre sua narrativa pessoal.

Com o auxílio de ferramentas e editores de imagem impulsionados pela IA, o processo de remover um ex-namorado (a) tornou-se mais acessível. Não é mais necessário ser um expert da área de tecnologia, com conhecimentos profundos em Photoshop e edições de imagem, as ferramentas atuais oferecem recursos mais simplificados, permitindo que qualquer pessoa possa facilmente remover elementos indesejados de suas fotografias.

A ferramenta “Ex-terminador” permite essa preservação do contexto e da alegria captados nas fotos, sem a presença de um ex-companheiro.

Sabe-se que fotografias que incluem um ex-parceiro podem reacender feridas emocionais, dificultando o processo de aceitação do término e até mesmo do recomeço. Estudos indicam que a exposição a lembranças visuais de relacionamentos passados pode prolongar a dor emocional e inibir o crescimento individual. Não há certo ou errado nesse processo, tudo depende do momento em que a pessoa se encontra e como ela deseja e prefere encarar a separação.

Nesses casos, excluir o ex de uma imagem é uma forma de ressignificar imagens e momentos, atribuindo novas perspectivas para aquele registro. Possuir uma galeria que reflita a vida presente, livre da sombra de relacionamentos passados, pode fortalecer a identidade individual e promover um sentido renovado de independência.

Na pesquisa realizada pelo OKCupid, a maioria dos participantes (67%) indicou uma preferência por foto individuais quando questionados sobre o tipo de fotos que preferem ver em um aplicativo de namoro. Essa escolhe sugere também uma valorização da singularidade e da individualidade ao avaliar possíveis pretendentes em perfis de namoro.

O recurso fornecido pela ferramenta “Ex-terminador” é simples de usar. Com etapas simples, os usuários podem carregar as imagens, selecionar o objeto indesejado e permitir que a tecnologia faça o restante do trabalho. Em questão de minutos, a pessoa é removida da imagem, proporcionando uma nova experiência e lembrança alinhada com o momento presente do usuário.

A decisão de manter ou excluir fotos com um ex-parceiro é uma escolha pessoal que deve ser tomada com base nas necessidades individuais e no processo de cura emocional de cada pessoa. A parceria entre Photoroom e OKCupid visa facilitar esse processo, oferecendo uma ferramenta prática, acessível e divertida com recursos que capacita os usuários a moldarem sua narrativa visual de acordo com seus desejos pessoais, celebrando o presente e abraçando o futuro com confiança e felicidade por meio de fotos renovadas.

