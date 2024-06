Veterinária entrega cadelinha morta após apenas ir para uma limpeza dental

Neste fim de semana, foi relatado um caso de negligência médica em uma clínica veterinária no México, depois que uma cachorrinha, identificada como ‘Channel’, foi entregue morta aos seus donos depois de ter sido levada ao local para realizar uma limpeza dental.

De acordo com a queixa dos donos do 'Channel', o procedimento que se supõe ser simples levou horas e os funcionários da clínica veterinária Animal Kits demoraram muito para informar o que estava acontecendo com a cachorrinha.

Posteriormente, um dos proprietários foi informado de que ele havia falecido; no entanto, tudo foi tratado de forma prepotente e grosseira, sem dar uma explicação mais detalhada sobre o motivo da morte de ‘Channel’.

“A cachorrinha estava saudável, completamente bem, e uma simples limpeza dental se tornou uma tragédia. Não chamaram meu irmão para vir buscá-la, simplesmente ele achou que estavam demorando muito para falar com ele e pedir que viesse vê-la. Acontece que ao chegar aqui ele descobre que a cachorrinha tinha morrido e eles não conseguiram reavivá-la”, explicou a irmã do dono em um vídeo nas redes sociais.

Condenam a morte de ‘Channel’ nas redes sociais

A morte da cachorrinha 'Channel' provocou uma série de condenações nas redes sociais, onde foi descrito como "terrível" o ocorrido e apontaram que a negligência teria sido devido ao uso inadequado da anestesia no procedimento médico.

Também expressaram que a clínica veterinária Animal Kits já tinha avaliações ruins sobre seu mau desempenho com os animais e que nunca atendem emergências.

A clínica veterinária Animal Kits ameaça processar por difamação

Através de um comunicado, a clínica veterinária Animal Kits negou a versão dos dono do ‘Channel’ e assegurou que o dono foi informado sobre a complicação que o médico teve durante o procedimento e a deterioração dos sinais vitais da cachorrinha.

“Quase no final do procedimento, os sinais vitais de ‘Channel’ começaram a deteriorar, recebendo atenção imediata de seu médico tratante, nesse momento, o dono ligou para nossa clínica para saber como estava o procedimento e foi informado sobre as complicações que estavam ocorrendo e a gravidade do estado de saúde do paciente.”

A Animal Kits expressou que "minutos depois chegou às nossas instalações, onde foi permitido que estivesse presente no atendimento médico prestado ao Channel por mais de 40 minutos".

Destacaram a importância de não fazer “declarações falsas publicamente sobre um fato ou pessoa, a calúnia é considerada um crime que afeta a honra e reputação das pessoas”.