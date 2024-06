Uma streamer enfrenta ladrão que roubou 80 euros de sua carteira

Durante uma transmissão ao vivo da capital de Portugal, a popular streamer do Twitch conhecida como Yuggie se viu envolvida em um incidente alarmante.

A jovem estava fazendo turismo em Lisboa, a maior cidade e capital do país europeu, quando decidiu deixar sua câmera e se filmar em pé na frente de um castelo.

Enquanto gravava em frente a um castelo, um homem tentou roubar sua carteira aproveitando que ela tinha deixado sua câmera momentaneamente.

No vídeo transmitido ao vivo, os espectadores puderam testemunhar como Yuggie reagiu rapidamente ao perceber o que estava acontecendo.

"Desculpe", disse o homem antes da streamer perceber e correr rapidamente, gritando "Ei, minha carteira!".

"Espera, o que estás fazendo? Não me roube a carteira! O que diabos está acontecendo, irmão? Eu estava tirando a carteira da bolsa", ele é ouvido dizendo.

Ela confrontou o ladrão enquanto ele tentava pegar sua bolsa, exclamando surpresa enquanto tentava impedi-lo.

Embora Yuggie tenha conseguido impedir que o ladrão levasse a carteira naquele momento, mais tarde descobriu que o homem tinha conseguido roubar 80 euros em dinheiro.

Esta revelação ocorreu quando ela estava tentando pagar em um restaurante depois do incidente, deixando-a visivelmente afetada durante a transmissão.

Os seguidores de Yuggie expressaram sua consternação e apoio depois de saberem do incidente. Muitos instaram a streamer a tomar medidas adicionais, incluindo informar as autoridades locais e usar o vídeo como evidência do crime cometido.

Possíveis acusações de roubo

As consequências de roubar em público, especialmente quando capturado em vídeo, como no caso de Yuggie, podem ser severas. Além do impacto legal, que pode resultar em acusações criminais e possíveis penas de prisão, o roubo em público com evidência em vídeo também pode ter repercussões sociais e profissionais.