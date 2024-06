Pai cria método inusitado para proteger bebê de mosquitos e viraliza nas redes sociais

Proteger bebês dos mosquitos nem sempre é uma tarefa simples. No entanto, um casal encontrou uma solução criativa e inesperada. Em um vídeo que rapidamente se tornou viral, Danilo Moscatelli Boavista, um empresário brasileiro de 32 anos que vive em Chicago, Estados Unidos, foi filmado vestindo um mosquiteiro que cobre da cabeça até o quadril para proteger sua filha Giovanna, de apenas dois meses, durante um passeio ao ar livre. Gabriella, sua esposa e produtora de conteúdo, compartilhou o vídeo com uma legenda divertida: “Será que meu marido quis vestir um mosquiteiro por livre e espontânea vontade?”. A cena mostra Danilo segurando Giovanna no colo, ambos cobertos pela tela do mosquiteiro.

No vídeo, Danilo não parece muito feliz com a situação e brinca sobre a “humilhação” que está passando. Contudo, Gabriella defende a técnica, afirmando que a proteção é necessária devido ao excesso de mosquitos na região. A gravação, publicada na segunda-feira (17), rapidamente viralizou, acumulando quase 1 milhão de visualizações. Muitos internautas acharam a ideia divertida e alguns até disseram que adotariam a técnica. Comentários elogiosos e divertidos surgiram, como um usuário que disse que Danilo parecia uma noiva e outro que mencionou que a técnica também evita que pessoas toquem no bebê.

Gabriella ficou contente com a repercussão positiva. Ela compartilhou que começou a criar conteúdo humorístico sobre maternidade em seu Instagram, com o intuito de tornar os desafios parentais mais leves e divertidos. Este não foi seu primeiro vídeo viral, e ela se sente gratificada ao ver que consegue mostrar a muitas pessoas que a maternidade pode ser uma experiência agradável e engraçada.

A ideia do mosquiteiro surgiu de Gabriella, que estava preocupada com as picadas de mosquito, comuns durante o verão em Chicago. Ela explicou que Giovanna tem refluxo, o que dificulta colocá-la no carrinho sem que ela vomite. Assim, vestir o mosquiteiro foi uma solução para poder passear com a filha sem preocupações. A ideia foi um sucesso, e eles já repetiram a técnica várias vezes. Gabriella relatou que Giovanna adora estar ao ar livre, sentir o vento no rosto e ouvir os sons dos passarinhos. A técnica do mosquiteiro permitiu que a pequena aproveitasse o ambiente por vários minutos antes de se cansar e querer voltar para casa.

Fonte: Revista Crescer