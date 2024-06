Familiares do falecido assistem a jogo da Copa América durante o funeral, junto ao caixão

O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra o momento em que várias pessoas, com o caixão ao lado, começaram a assistir a um dos jogos da Copa América durante o funeral.

O clipe seria gravado no Chile, durante o jogo Chile vs. Peru, o clássico do Pacífico. Familiares e conhecidos do falecido se reuniram para assistir à partida na presença do corpo.

Apesar de o jogo não ter sido atraente, os fãs não perderiam um jogo tão importante, que revela a rivalidade esportiva existente entre esses dois países irmãos do continente latino-americano.

No vídeo, que chamou a atenção dos internautas, foi possível ver os presentes no funeral assistindo futebol em uma tela improvisada, enquanto o corpo estava descoberto.

Inclusive, na gravação é possível ver um cartaz com uma das mensagens de despedida: "Tio Feña obrigado por todos os momentos... Vamos lembrar de você", diz o texto.

As imagens não apenas impressionaram aqueles que navegavam na internet, mas também despertaram várias reações engraçadas naqueles que dedicaram tempo para ver o que aconteceu em algum canto do Chile.

A seguir o vídeo:

Reações

Após a publicação do vídeo, os internautas não demoraram a deixar seu respectivo comentário. Aqui estão alguns que foram publicados:

“Já entendemos porque foi tão ruim”; “a vida continua”; “O falecido talvez tenha feito aquele último pedido, não sabemos”; “Nota-se o sofrimento e a dor naquele momento tão especial”; “Foram assistir ao jogo, não ao morto”; “Que falta de respeito, os falecidos merecem um respeito especial”; “O último pedido”; “Ele morreu de tédio”; “Quem está no caixão talvez jogue melhor que os chilenos”; “A vida continua. O morto já não sabe de nada”.

O vídeo continua percorrendo várias páginas nas redes sociais que tentaram replicar este evento que quebrou a rotina, até mesmo no campo esportivo, em pleno contexto da Copa América 2024.