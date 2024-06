Elefante esmaga até matar treinador em safári na Índia

Um homem de 62 anos morreu esmagado por um elefante no Elephant Safari Center ‘Kerala Farm’ em Kallar, no sul da Índia. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o animal se movendo contra o treinador, que estava tentando fazer um turista subir, mas o incomodava com uma vara. A vítima foi identificada como Balakrishnan, morador de Neeleswaram.

Infelizmente, Balakrishnan faleceu no local devido aos graves ferimentos causados pelo pisoteio do elefante. Após o incidente, o departamento florestal da região registrou uma queixa contra o centro de safáris por operar supostamente de forma ilegal e sem as licenças e autorizações necessárias.

Além disso, foi emitida uma ordem de fechamento temporário do estabelecimento enquanto são realizadas as investigações pertinentes.

O ocorrido causou comoção e indignação, devido às precárias condições e à falta de regulamentação em alguns centros de safáris de elefantes no país.

O homem trabalhava como mahout, ou treinador de elefantes, no centro ‘Kerala Farm’. De acordo com as investigações preliminares, o acidente fatal ocorreu por volta das 18h30 de quinta-feira, quando Balakrishnan estava perto do animal esperando para levar alguns turistas em um safári.