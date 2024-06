[FOTOS] Imagens surpreendentes do resultado da colisão frontal de dois trens

Na madrugada desta quinta-feira, dois trens colidiram frontalmente na comuna de San Bernardo no Chile. Imagens chocantes do desfecho desta colisão se tornaram virais nas redes sociais.

Conforme relatado, ambos trens estavam na mesma linha férrea, apesar de haver uma dupla via no local.

Aravena assegurou que, de acordo com as primeiras evidências, nenhum dos dois maquinistas foi informado pela central de comunicações da EFE de que vinha pela mesma via e em direção a uma colisão.

O perseguidor acrescentou que as pessoas que faleceram são os condutores do trem de carga, que transportava 2200 toneladas de placas de cobre, que não conseguiram escapar do impacto, com um deles sendo ejetado, enquanto o outro está sendo resgatado pelo corpo de bombeiros de San Bernardo.

Em relação aos 9 feridos, eles estavam viajando no trem de passageiros que estava realizando testes de velocidade para calibração com 4 tripulantes de nacionalidade chinesa a bordo do trem, que conseguiram correr para o fundo ao perceberem que iam colidir, resultando em ferimentos de várias considerações e sem perigo de morte.

O Ministério Público ordenou a detenção de 2 trabalhadores da EFE. Segundo informações da Promotoria Metropolitana Ocidente, as pessoas que serão levadas para controle de detenção são o condutor do trem da EFE que realizava testes de velocidade e o responsável pelo controle das vias, pois ambos os trens estavam na mesma linha férrea e em direções opostas, mesmo havendo uma via dupla no local.

Fotos

A conta do X (anteriormente Twitter) do IEC-180 CONTROL STGO publicou vários vídeos que foram capturados no local do acidente, nos quais é evidente como os trens ficaram após a colisão e o trabalho dos bombeiros no local.

Choque entre trens Fonte: X de IEC-180 CONTROL STGO

