Equador está sendo assombrado por um ‘chupa-cabras’?

A calma nas áreas rurais do Equador foi perturbada após relatos de um suposto ‘chupa-cabras’. Nas redes sociais, foram compartilhados vídeos sobre a aparição de um animal estranho que está atacando animais e plantações.

Os agricultores queixam-se de que as suas plantações de banana estão danificadas e que também estão matando as suas vacas. No entanto, não acreditaram na lenda urbana sobre a aparição deste ser mítico que, segundo relatos, tem um metro de comprimento e até mesmo a capacidade de voar.

Recentemente, os habitantes da região de Portoviejo, no interior do Equador, conseguiram capturar o animal que afirmavam ser o ‘chupa-cabras’, mas na realidade trata-se do animal selvagem chamado de ‘cabeça de mate’.

Cabeça de mate (Flickr)

Também há a presença de cães selvagens

“O cabeça de mate mede até 1 metro e 50 de comprimento e tem garras, o que geralmente pode causar medo. Em Portoviejo, os moradores mataram um, mas ainda não encontramos o corpo. Isso é preocupante, pois devido a essas lendas, alguns animais selvagens estão sendo caçados”, disse Miguel Peña, diretor regional do Ministério do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica (Maate) em uma entrevista para El Universo.

O cabeça de mate se parece com uma doninha, mas é muito maior. Geralmente se alimenta de ratos, cobras e raposas. Muitas vezes, devido ao seu grande tamanho, são confundidos com cães.