Eurocopa 2024: por que Kylian Mbappé não poderá usar a máscara de proteção da França?

Durante o último treino da Seleção da França, antes do jogo contra os Países Baixos, toda a atenção estava voltada para Kylian Mbappé.

E é que o atacante francês apareceu com uma máscara de proteção, que o ajudará a manter seguro o seu nariz.

Kylian Mbappé não poderá usar a máscara com as cores da França

Vamos lembrar que o novo atacante do Real Madrid fraturou a clavícula no jogo contra a Áustria, depois de colidir com o ombro de um dos seus adversários, ao tentar finalizar um cruzamento.

Isso causou um forte sangramento. Além disso, a imagem foi impactante, pois o nariz dele estava desviado, então ele teve que sair imediatamente do campo de jogo.

No entanto, tudo indica que estará presente no segundo jogo da França na Eurocopa, mas não poderá usar a máscara que mostrou no treino.

O atacante terá que usar uma máscara preta ou da cor principal do uniforme

O regulamento da UEFA proíbe o uso de equipamento médico com cores. Na verdade, especifica que deve ser de cor preta.

"O equipamento médico que for levado para o campo de jogo deverá ser de uma única cor e não deverá ter nenhuma identificação da equipe ou do fabricante."

"De cor preta ou da cor principal da camiseta (desde que todos os jogadores da mesma equipe usem a mesma cor); estar em conformidade com o aspecto profissional do equipamento do jogador; não estar unidos ou presos à camiseta; não representar nenhum risco para o jogador que o usa ou para qualquer outro jogador (por exemplo, um fecho ao redor do pescoço); e não ter partes que se destaquem (protuberâncias)", é estipulado no artigo 42.01 do regulamento da UEFA, equipamentos e acessórios.

Dessa forma, Mbappé terá que entrar em campo para enfrentar a Holanda com uma máscara diferente da que mostrou no treinamento.