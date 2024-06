Vídeo viral: gato se torna popular nas redes sociais com dublagem engraçada no veterinário

Novamente, um gato se tornou viral através das redes sociais. Desta vez, não foi necessário um grande feito ou algo extraordinário, apenas com sua expressão facial, o comediante Escardi fez um vídeo magistral que arrancou risadas de muitos usuários do Instagram.

ANÚNCIO

No vídeo, podemos ver o gato em sua visita ao veterinário e ele não estava exatamente calmo. Devido à sua agitação, foi necessário que três veterinários o segurassem, os quais, como podemos ver, tentaram acalmá-lo a todo momento.

Mas sem dúvida, o que mais chamou a atenção foram as mil faces do gato que, juntamente com a dublagem, se tornou uma obra de arte. “Gatinho e ovinhos”, foi a frase com a qual o humorista acompanhou o vídeo.

A gata viralizou com a dublagem magistral Instagram

Gato se tornou viral com voz engraçada

Escardi, conhecido por suas dublagens de voz engenhosas e imbatíveis, combinou perfeitamente as reações do gato minutos antes de ser castrado com frases engraçadas realmente adequadas à situação difícil.

“Não quero que me espetem”, foi apenas a frase inicial acompanhada por gritos agudos. "Alguém me ajude! Querem me machucar!", é o que se ouve o gênio dos dubladores de vozes.

É importante destacar que os veterinários também tiveram suas respectivas frases. "Tranquilo, não vamos te picar, só vamos te fazer dormir um pouco [...] É que vamos tirar algo de você," disse um dos três médicos presentes no episódio transcendental. O gato rapidamente pergunta se o que vão tirar tem a ver com sua "sensualidade". No final do diálogo, ele finalmente descobre que serão seus "ovinhos" e os gritos não demoraram a chegar.

O vídeo provocou risadas entre os usuários, que elogiaram o comediante por seu talento: “O grito final é muito bom”, “Vi umas cinco vezes”, “O gritinho final é divertido”, “Assim soam todos os animais no veterinário”, “A dublagem é perfeita”.