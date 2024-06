Ondas de calor causam 125 mortes no México até agora este ano

As altas temperaturas têm causado mortes no país

Quando um lar de idosos no sul do México começou a ficar abafado no meio da onda de calor que assolava o país, a equipe passeava com os residentes idosos pelas poucas opções de resfriamento que tinham.

Alguns se sentavam em frente aos ventiladores no calor escaldante de Veracruz. Outros eram colocados em frente às preciosas e poucas unidades de ar-condicionado do asilo. Mas no final, eles voltavam para as temperaturas recordes que assolam o estado mexicano.

Qualquer coisa para superar a onda de calor causada pela mudança climática, que deixou grande parte do México lidando com o crescente número de mortos devido ao calor.

“Nunca havíamos passado por essa onda de calor tão intensa, tão penetrante, tão soberba”, disse María Teresa Mendoza, diretora da casa de repouso Cogra, que opera há décadas no porto de Veracruz. “A onda de calor tem matado muitas pessoas em Veracruz”.

Pelo menos 125 pessoas no país da América Latina morreram devido ao calor este ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Mais de 2.300 sofreram insolação, desidratação e queimaduras solares.

As mortes por calor e suas amplas consequências no México têm destacado os efeitos desproporcionais das mudanças climáticas e das crescentes temperaturas globais nas pessoas mais vulneráveis do mundo.

As vítimas de Veracruz representam cerca de um terço das mortes porque as temperaturas atingiram os 37 graus Celsius no estado úmido na costa do Golfo do México. Cuidadores como Mendoza têm lutado para aliviar o sofrimento de seus pacientes.

No domingo, Mendoza parou diante de um grupo de idosas em cadeiras de balanço, muitas com a cabeça inclinada para baixo devido ao calor, que mal era aliviado pelo vento de alguns ventiladores que estavam ligados na frente delas.

"Vamos tomar um pouquinho de água, certo?", comentou. "Ótimo! Essas são minhas garotas".

O calor teve efeitos em cascata em todo o México. Macacos uivadores e aves tropicais caíram mortos das árvores do sul do país. Os residentes lutam para encher tambores de água, preocupados com o calor que agrava a atual seca. Os migrantes caminham para o norte com pouco alívio do sol escaldante.

Os serviços de emergência de Veracruz estão respondendo a um número maior de emergências relacionadas ao calor em locais como armazéns e até mesmo espaços ao ar livre.

David Zebadúa Escalante, coordenador estadual de socorro da Cruz Vermelha Mexicana em Veracruz, disse que os médicos estão tratando até cinco casos de insolação por dia. Como resultado, as equipes começaram a equipar as ambulâncias com gelo e outros equipamentos em um esforço para salvar vidas.

"Tivemos que tomar medidas nas ambulâncias, como colocar coolers, soluções frias, compressas frias para o tratamento e remédios físicos para essas pessoas com insolação", explicou.

Ele acrescentou que os médicos frequentemente atendem pessoas que trabalham em turnos longos sob o sol, com poucos intervalos e água, o que torna as pessoas mais vulneráveis a um golpe de calor.

Entretanto, os trabalhadores da construção, como Jorge Misael Rodríguez, continuam no trabalho. Molhado, o pedreiro transporta equipamentos pesados, tijolos e tábuas pela obra.

“Ele se sente febril, com dor de cabeça, muita dor de cabeça. Depois começam a dor no ombro, dor nas costas”, disse Rodríguez enquanto tomava água durante uma pausa. “Ele se sente muito mal”.