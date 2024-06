Estas são as seleções que ganharam a Copa América mais vezes

O troféu da Copa América 2024 foi revelado no campo do Estádio Mané Garrincha em Brasília

A Copa América 2024 começou nesta quinta-feira, 20 de junho, com Argentina e Canadá se enfrentando. 16 seleções buscarão se consagrar no torneio da Conmebol disputado nos Estados Unidos; no entanto, a história segue seu curso e os albicelestes têm a narrativa a seu favor, sendo os maiores vencedores ao lado de outro país.

ANÚNCIO

O torneio de futebol mais antigo do mundo tem dois maiores vencedores, a Argentina e o Uruguai, que se destacam como os campeões do torneio organizado por suas federações, com 15 títulos da Copa América cada um.

Ao longo da história, a rivalidade entre esses países tem sido colossal no mundo do futebol. Dos 195 jogos disputados entre si, a Argentina tem 91 vitórias a seu favor, enquanto o Uruguai ostenta 58 a seu favor, e em 46 ocasiões terminaram em empate.

Os títulos do Uruguai

A Seleção do Uruguai é épica na Copa América, sendo responsável pelo autêntico "Maracanazo", onde venceram o Brasil por 4-2 na final no lendário Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, marcando uma mudança no mundo do futebol.

Antes disso, os charrúas haviam ganhado fama como vilões ao derrotar a Argentina em 1916, quando organizaram o então chamado Campeonato Sul-Americano para comemorar o centenário de sua independência.

A Seleção celeste conseguiu se consagrar nas edições de 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995 e 2011, além de ter seis vice-campeonatos.

O Uruguai também se destacou na história da Copa América ao ganhar as sete edições disputadas em seu país.

ANÚNCIO

É importante mencionar que conquistaram três bicampeonatos nas edições de 1916-1917, 1923-1924 e 1983-1987.

As coroas argentinas

Por outro lado, a Seleção da Argentina também fez o seu, consagrando-se em 15 ocasiões nas edições de 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 e 2021.

A seleção albiceleste conquistou seis dos nove torneios disputados em seu país, sendo a única que conseguiu vencer de forma consecutiva em 1945, 1946 e 1947.

Destaca-se que a atual campeã do mundo é a seleção que disputou mais finais da Copa América, com 29.

Ambas seleções não têm finais registradas entre si, embora o mais próximo tenha sido a semifinal de 1987, jogada na Argentina, onde o Uruguai foi o vencedor.

O último jogo importante entre ambas as seleções foi na Copa América de 2011, que terminou com vitória para o Uruguai nos pênaltis por 5-4, eliminando a albiceleste.

Coroas da Copa América: