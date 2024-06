Condutor atropela pessoas durante cortejo fúnebre

Nos últimos minutos, começou a se popularizar, por meio das redes sociais, a tragédia que ocorreu durante um cortejo fúnebre no México. O jornalista Arturo Luna Silva usou sua conta pessoal para dizer o seguinte: “Foi assim que uma caminhonete atropelou um grupo de pessoas que participava de um cortejo fúnebre em Santiago Acatlán, Tepeaca, Puebla”.

O repórter afirmou que o motorista é parente do falecido, que afirmou que o veículo ficou sem freios: “Há 9 hospitalizados, incluindo um bebê”, concluiu Luna Silva. No vídeo, com apenas 39 segundos, vê-se o carro começando a ganhar velocidade em direção ao grupo de pessoas que velavam o falecido.

Tamanha foi a desgraça que o caixão ficou no chão e todos os presentes se concentraram em mover a unidade vermelha. A gravação dos acontecimentos tem a data de 19 de junho deste ano e ocorreu às treze horas e quarenta e sete minutos.