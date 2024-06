Cinco regras estranhas atuais da Fórmula 1

Ao longo de mais de sete décadas, a Fórmula 1 implementou várias regulamentações que, embora tenham parecido necessárias na época, hoje parecem bastante curiosas. Muitas dessas regras permaneceram sem alterações significativas e algumas ainda fazem parte do regulamento esportivo atual. A seguir, apresentamos algumas das normas mais peculiares que ainda estão em vigor.

Uso de joias proibido

Desde 2005, o regulamento da F1 proíbe os pilotos de competir usando brincos, correntes e até mesmo relógios e qualquer outro tipo de joia; embora essa regra não tenha sido estritamente aplicada durante vários anos, em 2022 sua aplicação foi reforçada. Antes do Grande Prêmio da Austrália, o diretor de corrida, Niels Wittich, fez um chamado de atenção sobre essa regra, gerando polêmica com Lewis Hamilton, que acabou tendo que obedecê-la após um período de tolerância.

Lewis Hamilton conquista a pole position no GP da Hungria Getty Images (Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Roupa íntima contra fogo

Em 2022, a FIA começou a exigir que a roupa íntima dos pilotos, incluindo peças como cuecas, meias e camisetas, cumprissem os padrões de segurança em relação aos materiais ignífugos. Anteriormente, apenas os macacões de corrida, luvas e capacetes eram submetidos a esse tipo de revisão, essa medida busca garantir uma proteção abrangente contra incêndios para os pilotos.

A Regra dos 107%

Durante as sessões de qualificação, existe uma regra que indica que os pilotos devem completar uma volta dentro de 107% do tempo registrado pelo carro mais rápido para se qualificar. Em outras palavras, se a volta mais rápida for de 1:40.00, o tempo limite de 107% seria de 1:47.00. Essa regra é implementada para manter um nível competitivo no grid, desqualificando os pilotos mais lentos. Embora com apenas 20 carros no grid atual, essa regra pode parecer menos relevante, ainda é aplicada e às vezes foi ignorada.

Restrição de contato pós-corrida

Após cada competição, os pilotos que chegam ao pódio devem se dirigir ao 'parque fechado', onde não podem ser tocados por seus mecânicos ou qualquer membro da equipe antes de serem pesados, pois qualquer alteração no peso poderia afetar os resultados oficiais. Pilotos como Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton receberam multas de 10 mil euros porque seus fisioterapeutas os tocaram antes de serem pesados.

Charles Leclerc, da Ferrari, comemora vitória no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco AP (Luca Bruno/AP)

Assistência obrigatória às reuniões de pilotos

Todos os pilotos são obrigados a comparecer às reuniões de pilotos e não podem sair delas sem permissão do diretor de corrida; violar essa regra pode resultar em uma multa considerável. Um exemplo notável é o de Sebastian Vettel, que foi penalizado com 25 mil euros por sair de uma reunião antes do tempo.

Evolução e eliminação de regras

Ao longo dos anos, a Fórmula 1 introduziu e eliminou várias regras, algumas das normas mais controversas que já não estão em vigor incluem as corridas com pontuação dobrada, as ranhuras nos pneus de seco e a possibilidade dos carros terem seis rodas. Essas regulamentações foram introduzidas com o intuito de melhorar a competitividade e a segurança, mas foram retiradas quando se demonstrou que não cumpriam seus objetivos ou complicavam desnecessariamente o esporte.