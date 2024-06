Advogada viraliza ao comemorar aprovação em concurso com os filhos

Tatiane Pucharelli, uma advogada de 44 anos, viralizou na internet ao compartilhar um vídeo emocionante em que comemora com seus filhos a tão esperada aprovação em um concurso público para juíza do trabalho. A gravação, publicada em 13 de junho, ultrapassou 1 milhão de visualizações e recebeu mais de 180 mil curtidas, tocando o coração de muitos que se identificaram com sua história de perseverança e determinação.

Ela revelou que sua jornada até a aprovação durou mais de uma década, marcada por desafios e sacrifícios pessoais e profissionais. Em uma live, ela contou que o sonho de se tornar juíza começou ainda na faculdade, mas foi interrompido por diversas circunstâncias. Em 2010, ela decidiu retomar esse sonho e começou a se preparar para concursos públicos.

Uma jornada de desafios

Em 2011, Tatiane se inscreveu em um cursinho preparatório na Avenida Paulista, em São Paulo, frequentando as aulas diariamente. No entanto, naquele ano, ela não conseguiu avançar nos estudos além da sala de aula. Em 2012, devido a compromissos profissionais e à maternidade, ela precisou se afastar temporariamente dos concursos.

O ano de 2013 marcou um ponto de virada em sua vida. Determinada a alcançar seu objetivo, ela compilou todas as informações e conhecimentos adquiridos até então e intensificou seus estudos. Mesmo assim, as dificuldades continuaram, e a estudante não conseguiu passar para a segunda fase dos concursos até 2015, quando avançou em um concurso em Cuiabá, mas não obteve sucesso.

Retomando o foco

No ano seguinte, Tatiane enfrentou a realidade da instabilidade profissional e financeira e decidiu trabalhar em um escritório de advocacia. Mesmo assim, ela nunca desistiu de seu sonho. Em 2023, após o lançamento de um novo edital, ela se dedicou intensamente aos estudos, conciliando suas responsabilidades de mãe e advogada. Tatiane revelou que, durante esse período, enfrentou um divórcio e adotou uma rotina exaustiva, acordando às 4h da manhã para estudar antes de ir trabalhar.

Finalmente, em 2024, sua dedicação foi recompensada. Ela foi aprovada no concurso para juíza do trabalho, realizando um sonho de mais de uma década. Emocionada, compartilhou o momento de alegria ao lado de seus filhos, ressaltando a importância da persistência e da resiliência na busca por seus objetivos.