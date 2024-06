Voo da Malaysia Airlines MH370: nova descoberta pode revelar o desaparecimento da aeronave

Já se passaram mais de 10 anos desde que o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu de todos os radares. O mistério que envolve esse desaparecimento perturbador inspirou milhares de cientistas ao redor do mundo, que dedicaram uma parte significativa de seus estudos com o objetivo de descobrir o que aconteceu com o voo que transportava 239 passageiros com destino a Pequim.

No entanto, apesar dos múltiplos esforços das autoridades locais e internacionais, até a data, nenhum deles teve um resultado positivo. Pois os destroços da aeronave continuam desaparecidos. No entanto, recentemente, um novo sinal foi detectado por investigadores britânicos, os quais sugerem que poderia ser uma pista chave que permita encontrar o local onde, se presume, o avião desapareceu.

De acordo com a 'Universidade de Cardiff', em 8 de março de 2014, os hidrófonos (microfones submarinos) captaram um sinal no momento em que se presume que o voo MH370 caiu. Este sinal é muito breve, com uma duração de apenas seis segundos. No entanto, serão necessárias mais provas para identificar com precisão a localização do acidente.

Em 8 de março de 2014, o voo MH370 partiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim com 239 pessoas a bordo. No entanto, desapareceu dos radares civis da Malásia aproximadamente 40 minutos depois. Apesar das intensas buscas desde então, os destroços do avião não foram encontrados.

Recentemente, pesquisadores examinaram mais de 100 horas de dados de hidrofones relacionados a dez acidentes aéreos históricos e ao desaparecimento de um submarino. Isso tem proporcionado novas perspectivas para a busca do voo MH370 da Malaysia Airlines.

Segundo o Dr. Usama Kadri, professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Cardiff, a análise realizada indica que os hidrófonos detectaram claramente sinais de pressão de acidentes aéreos anteriores, mesmo a distâncias superiores a 3.000 km. Ele também apontou que o possível ponto de impacto está próximo do sétimo arco, onde ocorreu a última comunicação entre o avião e a INMARSAT. Portanto, ele enfatizou a necessidade de realizar análises adicionais para compreender completamente os sinais detectados e sua relação com o desaparecimento do MH370.

O Dr. Kadri sugeriu que as autoridades realizem experimentos de campo com explosões controladas ou armas de ar ao longo do sétimo arco, enquanto monitoram os sinais recebidos em estações hidroacústicas próximas.