Vídeo dramático de uma mulher que desaparece no mar após ser arrastada por uma onda

Uma jovem de 20 anos desapareceu em Sochi, Rússia, depois de ser arrastada por uma onda no Mar Negro enquanto estava desfrutando do mar com seu parceiro. Apesar dos esforços de busca do Ministério de Situações de Emergência russo, eles ainda não conseguiram encontrá-la.

Nas redes sociais, circulou o momento em que o casal estava passeando pela beira do mar quando uma onda repentina arrastou a jovem e a fez desaparecer diante dos olhos de seu namorado. O homem, um pouco confuso por ter conseguido se salvar, tentou procurá-la no mar sem sucesso e depois ligou para os serviços de emergência.

A equipe de resgate a bordo de um navio entrou no mar para continuar a busca. Inicialmente, começaram perto da costa e depois expandiram as operações da praia de Rivera até o microdistrito de Mamayka.

Esta semana é esperado um bom clima, sem chuvas ou tempestades, o que ajudaria na busca. Ainda assim, há incerteza sobre encontrar a mulher viva se ela não tiver chegado à costa.