Horas antes do início da Copa América, este é o ranking da FIFA

Quase uma semana antes do início da Eurocopa na Alemanha, nesta quinta-feira, 20 de junho, a espera acabou para os fãs de futebol do nosso continente, pois começa uma nova edição da Copa América da Conmebol, que será realizada pela segunda vez na história nos Estados Unidos, país pertencente à Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

Horas antes do apito inicial no encontro entre o atual campeão do torneio, Argentina, e uma das seleções convidadas da Concacaf, Canadá, a FIFA atualizou sua lista de classificação dos melhores times nacionais até o momento.

ARQUIVO - FIFA atualizou seu ranking antes do início da Copa América 2024 AP (Steffen Schmidt/AP)

Atualização do ranking da FIFA

Com 1860 pontos, a Argentina, última vencedora da Copa América no Brasil em 2021 e campeã do mundo no Catar em 2022, continua liderando os maiores honras como a melhor seleção da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA).

A segunda posição é para o campeão da Copa do Mundo na Rússia em 2018 e vice-campeão no Catar em 2022, a França, com 1837 pontos, enquanto o top três do ranking é completado pela Bélgica, com 1797 pontos, uma equipe que tem chegado como favorita nos últimos torneios internacionais da FIFA, mas que ainda não conseguiu dar o golpe que a leve ao topo.

Campeões 2022 A Argentina continua mantendo a liderança no ranking da FIFA (Friedemann Vogel/EFE)

Top 10

Argentina - 1858 pontos. França - 1840.59 pontos. Bélgica - 1795.23 pontos. Inglaterra - 1794.9 pontos. Brasil - 1788.65 pontos. Portugal - 1748.11 pontos. Países Baixos - 1742.29 pontos. Espanha - 1727.5 pontos. Itália - 1724.6 pontos. Croácia - 1721.07 pontos.

Classificação da FIFA dos presentes na Copa América 2024