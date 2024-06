Euro 2024: música escocesa inspirada em ‘A Mão de Deus’ de Maradona é o sucesso do torneio

Em 2000, quando Diego Armando Maradona estava em Cuba passando por um tratamento por suas conhecidas e dolorosas adições, em sua Argentina natal ecoava o emocionante coro em sua homenagem: “E todo o povo cantou (Marado, Marado), nasceu a mão de Deus (Marado, Marado), seu sonho tinha uma estrela, cheia de gols e dribles”.

ANÚNCIO

‘La Mano de Dios’ sem dúvida é um verdadeiro hino maradoniano que ganhou ainda mais força após a morte, em 25 de novembro de 2020, do ex-jogador campeão do mundo na Copa do Mundo de 1986, no México.

Na atual Eurocopa 2024, as ruas de várias cidades alemãs ecoam a canção icônica originalmente interpretada pelo cantor de quarteto argentino Rodrigo Bueno, graças à nova versão feita por Nick Morgan, músico escocês que substituiu o nome do astro argentino por históricos jogadores de futebol de seu país de origem, como por exemplo, John McGinn do Aston Villa, Andrew Robertson do Liverpool e o treinador Steve Clark.

‘No Scotland, No Party’

A Tartan Army, a torcida da seleção da Escócia, tem sido a responsável por não parar de cantar durante a atual Eurocopa "No Scotland, No Party", situação que fez com que muitos torcedores de outras seleções se afeiçoassem à música devido ao seu ritmo cativante.

Até o momento, em cerca de um mês desde que foi publicado no YouTube, a versão britânica já conta com mais de meio milhão de visualizações, um marco que também pode ser visto em redes sociais como o TikTok e na conta pessoal de Morgan no Instagram.

Além de mencionar grandes ídolos da seleção da Escócia, a letra também menciona a inesquecível memória da vitória contra a Espanha, obtida na fase de qualificação para a Eurocopa.

E como não, usar uma música argentina, de Maradona, é também uma forma dos escoceses incomodarem seus grandes rivais no futebol, a Inglaterra.

A Escócia tem estado ausente nas últimas seis Copas do Mundo consecutivas, por isso nesta Eurocopa aposta-se numa ressurreição da seleção. Em sua primeira apresentação na sexta-feira, 14 de junho, foi goleada por 5 a 1 pela seleção anfitriã do torneio, a Alemanha, por isso, estão obrigados a vencer nesta quarta-feira contra a Suíça para chegar com chances na terceira rodada e enfrentar a Hungria, aspirando passar de fase.