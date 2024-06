Este é o impressionante estádio da Copa América que também recebe um Gran Prix de Fórmula 1

Enquanto nos preparamos para o início do torneio mais vibrante do continente americano, revisamos os locais que servirão de palco para o espetáculo da Copa América 2024, e um deles se destaca entre os demais: aquele que sediará a final.

ANÚNCIO

Todas as 16 seleções que disputam o campeonato têm o mesmo sonho, chegar a disputar o jogo 32 do torneio, que, desta vez, será realizado em solo americano.

Qual é o impressionante estádio?

O Hard Rock Stadium em Miami, Flórida, será o local de grandes jogos na Copa América, como Uruguai - Panamá e Argentina - Peru, mas também, em 14 de julho, o estádio será o palco da final da Copa América.

O estádio é a casa dos Miami Dolphins da NFL e dos Miami Hurricanes, a equipe de futebol americano da Universidade de Miami.

No entanto, seu impressionante apelo não se limita apenas a isso. O Hard Rock Stadium também pode se orgulhar de ter sediado importantes eventos esportivos como a Série Mundial de Beisebol, e também foi palco do Super Bowl em seis ocasiões, a mais recente em 2020. Além disso, será a sede da Copa do Mundo de 2026, que também será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Este impressionante recinto desportivo tem capacidade para mais de 65 mil espectadores, é conhecido pelo seu design versátil e capacidade de transformação para diferentes tipos de eventos, desde jogos de futebol e concertos de música, até eventos de tênis como o Miami Open e a Fórmula 1.

Na verdade, no dia 5 de maio, os monopostos da categoria principal do automobilismo rugiram nos arredores deste estádio no GP de Miami, onde o britânico Lando Norris conquistou sua primeira vitória.

Esta será uma das sedes mais visitadas da Copa América 2024, pois a vibrante oferta turística, cultural e gastronômica de Miami é um dos pontos mais fortes para os fãs.